"Patriarcale, esalta il pube". Rivolta contro la divisa Nike delle Olimpiadi

Negli Stati Uniti è da poco scoppiata la polemica tra alcune atlete impegnate alle prossime Olimpiadi di Parigi nei confronti della Nike, tra i principali marchi presenti nella manifestazione, per le uniformi di atletica leggera considerate sessiste perché metterebbero in risalto, eccessivamente, le parti intime femminili mentre i completi per gli uomini sono considerati molto più "casti".

Le accuse

L'abbigliamento è stato presentato durante un evento Nike che si è tenuto a Parigi ma, non appena mostrati i kit con cui dovranno esibirsi nella prossima estate, ecco alcune pesanti critiche arrivate soprattutto da Lauren Fleshman, campionessa nazionale statunitense dei 5000 metri nel 2006 e nel 2010. " Mostratemi una squadra di basket o calcio femminile che sosterrebbe con entusiasmo questo kit ", ha scritto la Fleshman in un lungo post su Instagram. " Queste divise sono state pensate per l'atletica leggera alle Olimpiadi...Gli atleti professionisti dovrebbero essere in grado di competere senza dedicare spazio cerebrale alla costante vigilanza del pube o alla ginnastica mentale di avere in mostra ogni parte vulnerabile del proprio corpo", incalza.

L'invettiva non si ferma certo qui: vengono tirati in ballo anche gli uomini dell'atletica leggera per i quali è prevista una maglietta smanicata ma con un pantaloncino corto e attillato. " Se questo outfit fosse davvero benefico per la prestazione fisica, gli uomini lo indosserebbero - sottolinea la Fleshman - Questo non è un kit atletico d'élite per l'atletica leggera. Questo è un costume nato da forze patriarcali che non sono più benvenute o necessarie per mettere gli occhi sugli sport femminili".

Contraria all'outfit anche Tara Davis-Woodhall, atleta americana del salto in lungo che ha commentato ironicamente il post di Citius Mag, agenzia di stampa che per prima ha pubblicato la notizia. " Aspetta, il mio hoo haa uscirà ". Si è lamentata con Reuters anche Colleen Quigley, mezzofondista americana, affermando che quei body " non sono assolutamente fatti per le prestazioni" , alludendo al fatto che l'intento è quello di mostrare il più possibile il corpo femminile.

La risposta di Nike

A seguito del vespaio di polemiche, la Nike ha difeso a spada tratta il suo design nelle parole del vicepresidente dell'innovazione dell'abbigliamento, Janett Nichol, che a CBS Sports ha dichiarato che quelle nuove uniformi per le prossime Olimpiadi " performano al massimo livello " insistendo sul fatto che gli atleti venissero coinvolti per testarle durante il processo che poi ha portato a sviluppo e produzione. " Dal punto di vista dell'abbigliamento, il motivo per cui per noi rappresenta una svolta è perché ora siamo in grado di prendere le informazioni sugli atleti, insieme ai dati, e utilizzare quell'algoritmo per creare qualcosa che ci consenta di raggiungere un livello di specificità, fedeltà e precisione che non siamo mai stati in grado di ottenere prima ", ha sottolineato Nichol.