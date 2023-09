Esordio vincente per l'Italrugby ai Mondiali: battuta la Namibia 52-8

Inizia con una vittoria il Mondiale dell'Italrugby che batte 52-8 la Namibia, conquistando anche il punto bonus con sette mete. Un risultato che sarà prezioso per la differenza punti e che consente agli azzurri di volare in testa alla Pool A, scavalcando la Francia.

Il XV di Kieran Crowley approccia bene il match dominando nei primi 20 minuti, ma poi concede qualcosa alla Namibia nella seconda metà del primo tempo. A senso unico, invece, la seconda frazione in cui l'Italia - che può ancora crescere nei dettagli - piazza cinque mete con Lamb, Capuozzo, Faiva, Zuliani e Odogwu. Tommaso Allan perfetto nelle trasformazioni (17 punti), mentre Lorenzo Cannone è stato eletto MVP del match.

La partita

L'avvio è tutt'altro che positivo, con gli azzurri che vanno in svantaggio grazie al piazzato di Swanepoel. Risponde Allan da fermo all'8' ed è 3-3. La prima meta azzurra è realizzata da Cannone (11') e trasformata da Allan per il 10-3. Passano tre minuti e i namibiani commettono un erroraccio nella gestione dell'ovale, perdendolo malamente e consentendo a Garbisi di partire e marcare indisturbato: Allan è ancora preciso ed è 17-3, che viene mitigato dalla segnatura di Mouton (21'). È la meta del 17 a 8 che riaccende l’entusiasmo del team allenato da Coetzee. Da quel momento il ritmo cala sensibilmente, anche a causa del grande caldo. L’Italia commette alcune sbavature in attacco e un po’ di indisciplina in difesa, consente alla Namibia di rimanere vicina nel punteggio fino al riposo.

Nella ripresa entra un'altra Italia, concreta ed efficace. Lamb firma la quarta meta al 46' (24-8). Il momento decisivo della gara arriva al 55', quando l'Italia marca la quarta meta, che significa bonus: la segna Ange Capuozzo, con una grande corsa dopo un match anonimo sino allo spostamento ad estremo. La difesa però funziona e il finale è trionfale: Faiva (73'), Zuliani (78') e il già menzionato Odogwu (82') firmano tre mete in nove minuti, che sigillano il risultato. Allan è perfetto al calcio e l'Italrubgy chiude sul 52-8, con sette mete segnate e la vetta nella Pool A. Ora un turno di riposo, prima di sfidare l'Uruguay il 20 settembre: si giocherà all'Allianz Riviera di Nizza e alle 17.45, evitando il grande caldo di oggi (38°).

I Mondiali 2023

La Francia ospita il torneo dal giorno 8 settembre fino al 28 ottobre in un totale di nove sedi, tra cui quella principale è lo Stade de France di Parigi, dove si terrà anche la finale. Gli altri stadi scelti e sono gli impianti di Nantes, Lione, Lille, Bordeaux, Nizza, Marsiglia, Saint-Etienne e Tolosa. I match dei quattro gironi eliminatori inizieranno venerdì 8 settembre e si concluderanno sabato 28 ottobre.

Dopo il primo mese di sfide, sono in programma i quarti di finale. Il primo round è strutturato in due giorni per un totale di 4 partite divise tra sabato 14 ottobre e domenica 15 ottobre. Poi la settimana seguente, prenderanno il via le due semifinali in calendario nel weekend di sabato 21 ottobre e domenica 22 ottobre, infine l’atto conclusivo con la finale per il terzo posto di venerdì 27 ottobre e la finalissima che assegna il titolo di sabato 28 ottobre.

Queste 20 squadre sono divise in 4 gironi così composti

Pool A - Francia, Nuova Zelanda, Italia, Uruguay e Namibia

Pool B - Irlanda, Sudafrica, Scozia, Tonga e Romania

Pool C - Australia, Galles, Fiji, Georgia, Portogallo

Pool D - Inghilterra, Argentina, Samoa, Giappone e Cile

Dove e quando gioca l'Italrugby

Il Mondiale di rugby 2023 sarà interamente trasmesso su Sky Sport, che manderà in onda sui propri canali tutte le 48 partite della Rugby World Cup, a partire dalla fase a gironi fino alla finale. Allo stesso modo, si potrà seguire tutto anche in diretta streaming su NOW. Nel ricchissimo palinsesto di Sky sono comprese ovviamente tutte le partite dell’Italrugby. Gli Azzurri allenati da Crowley giocheranno secondo questo programma: