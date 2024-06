Europei di atletica, oro per Crippa e argento per Riva nella mezza maratona

Ascolta ora 00:00 00:00

Doppietta azzurra nella mezza maratona maschile che ha aperto la terza giornata di gare agli Europei di Roma. Yeman Crippa vince la medaglia d'oro con il nuovo record dei campionati (1h01'03"), battendo di un secondo il connazionale Pietro Riva, argento in (1h01'04"), davanti al tedesco Petros.

I due azzurri sono stati protagonisti per tutta la gara che si è sviluppata lungo i luoghi storici della Città Eterna. Crippa è rimasto nel gruppo di testa al decimo chilometro, scortato da Riva, Faniel e Selvarolo. Attorno al 14° chilometro l'azzurro ha retto l’azione dell’israeliano Teferi che ha provocato la selezione, rimanendo attaccato a Petros. Dopo 15 km il gruppo italiano è rimasto compatto con Riva, Selvarolo, Chiappinelli e Faniel, poi dopo due chilometri Crippa ha attaccato i due tedeschi Petros e Fitwi.

Il finale solitario di Yeman Crippa e la rimonta di Pietro Riva è da vedere e rivedere!



Un'altra doppietta dopo quella nella 20 km femminile di marcia e nei 100 metri maschili.



Pazzesca Italia a #Roma2024 anche nella mezza maratona maschile.pic.twitter.com/e3wITfKun0 — Vita Sportiva (@vitasportivait) June 9, 2024

Riva si è riportato sotto con Teferi, formando un gruppo di cinque al comando ben presto ridotto a un testa a testa Crippa-Petros all’ingresso dell’Olimpico che il tedesco ha pagato perdendo anche l’argento da Riva. Per Crippa è il secondo titolo continentale dopo quello di due anni fa nei 10.000 su pista. Altri tre azzurri nella top dieci: sesto Pasquale Selvarolo (1h01'27"), ottavo Eyob Faniel (1h01'31") e decimo Yohanes Chiappinelli (1h01"42).

Grande la gioia di Crippa a fine gara, ai microfoni di Rai Sport: "Mi ha emozionato correre in casa a Roma, vincere un altro oro è stato tosto ma sono contento di averlo conquistato. In gara ho avuto un piccolo fastidio al fianco che poi è andato via e mi sono tranquillizzato. Fino all'ingresso nello stadio ero ancora sotto pressione, ma gli ultimi duecento metri me li sono goduti".

L'Italia ottiene anche l'oro a squadre grazie al decisivo sesto posto di Pasquale Selvarolo in 1h01'27'', mentre tra i primi dieci anche Eyob Faniel ottavo in 1h01'29 e Yohanes Chiappinelli decimo in 1h01'42 con l'ultimo degli azzurri in gara, Daniele Meucci, in ventisettesima posizione in 1h03'45''. All’inizio della terza giornata, sulle sei in programma, la formazione azzurra ha già ottenuto il record storico di tredici medaglie con sette ori, evento mai accaduto nelle precedenti venticinque edizioni degli Europei dal 1934 a oggi in quanto il miglior risultato risaliva alle dodici medaglie con cinque ori a Spalato nel 1990.

Azzurri sempre più protagonisti con la notte magica di ieri, che resterà negli annali dello sport italiano. Tre ori, quelli di Marcell Jacobs nei 100 metri, Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli e Leonardo Fabbri nel lancio del peso.

Tre medaglie arrivate in soli 42 minuti. Il sabato azzurro si è completato poi con due argenti, Chituru Ali sempre nei 100 metri maschili e Mattia Furlani nel salto in lungo e il bronzo di Francesco Fortunato nella 20 km di marcia.