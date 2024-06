Europei di atletica, doppietta azzurra nella marcia. Palmisano è d'oro, argento per Trapletti

Ascolta ora 00:00 00:00

Doppietta azzurra agli Europei di atletica di Roma. Antonella Palmisano ha vinto la 20 km di marcia degli Europei di atletica di Roma e ha conquistato la prima medaglia d'oro per l'Italia. La campionessa olimpica di Tokyo 2020 ha chiuso col tempo di 1:28:09 e ha preceduto sul traguardo la compagna di squadra Valentina Trapletti arrivata al traguardo col personale di 1h28:37 . Terzo posto per l'ucraina Lyudmyla Olyanovska che si è presa la medaglia di bronzo con un sorpasso all'ultimo centimetro sulla spagnola Garcia Caro.

Antonella Palmisano conquista l’Europa! Medaglia d’oro nella 20 km di marcia agli Europei di Roma, è un dominio assoluto tra i Marmi e lo stadio Olimpico! Fantastico argento per Valentina Trapletti pic.twitter.com/RMxMyGOx5w — Atletica Italiana (@atleticaitalia) June 7, 2024

Una gara perfetta, sotto l'aspetto tecnico ma soprattutto tattico. Sul percorso ricavato tra lo stadio dei Marmi e piazza della Fontana della Sfera con arrivo all'interno dello stadio Olimpico, la 32enne pugliese di Mottola ha mostrato ancora una volta la sua superiorità. Verso il decimo chilometri ha incrementato l'andatura per poi scappar via poco dopo metà gara. Suggestivo il momento quando l'azzurra ha fatto il suo ingresso sulla pista all'interno dello stadio Olimpico, con pochi spettatori ma capace di regalare un boato alla campionessa che con la bandiera sulle spalle, in solitaria, onorava così il proposito espresso alla vigilia di far rivivere sullo stesso terreno l'oro conquistato dal suo conterraneo Pietro Mennea negli Europei del 1974.

La prima finale dell'Europeo in casa non poteva andare meglio l'Italia.

Rai Sport#Roma2024 pic.twitter.com/azroM1gaUk — Vita Sportiva (@vitasportivait) June 7, 2024

Con questa vittoria Palmisano aggiunge un altro oro alla sua meravigliosa collezione che comprende anche due bronzi mondiali (2017 e 2023) e un bronzo europeo (2018), oltre all'oro a cinque cerchi del 2021. Nella storia degli Europei, è il terzo oro per la marcia femminile italiana dopo le due vittorie dell'indimenticabile Annarita Sidoti sui 10 chilometri nel 1990 e nel 1998. Dopo l'arrivo al traguardo ha indossato una corona: è lei la regina della prima notte romana. L'Italia si prende così, nella prima gara che assegnava medaglie, i due metalli più preziosi. Una speranza per il resto dell'Europeo, che domani avrà come protagonista Marcell Jacobs nei 100 metri.

