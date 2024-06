Europei atletica, argento Sibilio sui 400 ostacoli, Tamberi c’è | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo una sessione finora trionfale per l’atletica italiana, finalmente tocca al capitano degli Azzurri provare a portarsi a casa un altro oro. Gianmarco Tamberi sarà impegnato nella finale del salto in alto a partire dalle 21 ma non è l’unico azzurro a poter puntare ad una medaglia ai Campionati Europei d’atletica leggera. Seguite con noi il martedì degli europei dallo Stadio Olimpico di Roma con la nostra diretta.

Bene Iapichino e 4x100 uomini

L’ultima sessione mattutina degli europei di Roma è vissuta delle qualificazioni nel salto in lungo femminile che ha visto Larissa Iapichino a caccia dell’accesso alla finalissima. L’atleta fiorentina riesce subito a far segnare la misura necessaria al primo salto, un 6.71 che le vale la quinta misura a parimerito tra le atlete migliori del Vecchio Continente. Meglio di tutte la Mihambo con 7.03 ma domani sera, nell’ultima giornata di gare, potrà succedere davvero di tutto.

Le staffette 4x100 vedono un verdetto agrodolce per l’Italia. Se i ragazzi, nonostante l’assenza di Marcell Jacobs, riescono a staccare il biglietto per la finalissima, niente da fare per le ragazze. Rigali, Patta, Simonelli e Melluzzo fanno segnare un buon 38”40, secondo miglior tempo dietro ai Paesi Bassi, che fanno sei centesimi meglio, con Francia e Germania solo 3 centesimi dietro. Dosso, Kaddari, Bongiorni e De Masi, invece, sono le prime tra le escluse: il loro 43”27 è di 12 centesimi più lento del tempo della Polonia, ultima qualificata per la finalissima.

La diretta della serata

21.06 – ARGENTO SIBILIO!!! Niente da fare per l’atleta napoletano, che, nonostante il primato italiano, non può niente contro il fortissimo norvegese. Grande soddisfazione comunque per Sibilio, che si conferma il secondo miglior ostacolista europeo.

21.05 – Anche Lando salta i 2.22, confermandosi in testa alla classifica: tutti avanti i tre azzurri. In pista i finalisti della 400 ostacoli, che vivrà della sfida Warholm-Sibilio.

21.03 – Primo salto di Tamberi positivo, con discreto margine sull’asticella: migliore misura stagionale per il campione marchigiano.

20.56 – Sottile salta al primo tentativo i 2.22, tra poco scenderà in pedana anche Tamberi. Ihemeje fa una discreta misura al primo salto, regalando parecchi centimetri nella rincorsa: 16.87 con 0,4 di vento contrario.

20.55 – Pronti ad iniziare la gara del salto triplo, che vedrà in campo gli azzurri Bocchi, Ihemeje e Dallavalle. Dieci minuti dopo toccherà a Sibilio nei 400 ostacoli. A partire dalle 21.30, invece, spazio ai 10.000 donne, con le azzurre Battocletti, Arnaudo, Del Buono, Gemetto, Palmero.

20.45 – Primo salto per gli azzurri sui 2.17: niente da fare per Sottile, passa invece subito il veneto Lando, che sfiora l’asticella con la coscia. Tamberi decide di passare alla misura successiva.

20.40 - Dopo l'inno italiano per l'arrivo delle autorità nella tribuna Vip dell'Olimpico, gli atleti in gara per il salto in alto vengono presentati. Grande entusiasmo quando si presenta il campione europeo, mondiale e olimpico Tamberi.

20.

30 – Tutto pronto per la finale del salto in alto, che vede in campo tre azzurri: oltre all’oro olimpico Tamberi, spazio anche a Sottile e Lando. Arrivato allo Stadio Olimpico il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella , accompagnato anche dal Ministro degli Esteri e dal Ministro dello Sport per assistere alle prove degli azzurri.