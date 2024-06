Europei di atletica, un weekend nel segno di Jacobs. Dove seguirli in tv

La grande estate dell’atletica inizia questo fine settimana a Roma, dove si prevede il tutto esaurito all’Olimpico per i XXVI Campionati europei di atletica leggera. L’impianto del Foro Italico sarà al meglio per le gare che, dalla sera di venerdì a mercoledì prossimo, vedranno impegnati i migliori atleti del Vecchio Continente. L’attenzione dei tifosi azzurri è tutta concentrata sui campioni che potrebbero far raggiungere all’Italia un obiettivo impensabile pochi anni fa: vincere il medagliere proprio nell’anno delle Olimpiadi di Parigi. Vediamo quindi chi saranno i protagonisti delle gare di questo fine settimana che potrebbe offrire grandi soddisfazioni all’atletica tricolore.

Non solo Jacobs, occhio ad Ali

Se già nella serata di venerdì potrebbero arrivare le prime medaglie per la spedizione azzurra, l’attenzione di tutti è concentrata su quello che succederà sulla pista dell’Olimpico alle 22.53 di sabato 8 giugno, la finale dei 100 metri maschili più attesa di sempre. Nei novant’anni passati dalla prima edizione degli europei a Torino, mai era successo di immaginare due azzurri sul podio. Stavolta, invece, le possibilità sono parecchie, visto che a parte il campione europeo in carica Marcell Jacobs, c’è anche il rinato Chituru Ali, che potrebbe approfittare delle assenze di Hughes e Azu, britannici arrivati secondi e terzi a Monaco 2022. Jacobs ha superato un 2023 molto complicato ma il lavoro fatto in inverno con il nuovo allenatore Rana Reider sta pagando dividendi importanti: nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’oro olimpico ammette che la programmazione è incentrata su Parigi ma che l’obiettivo è di tornare sotto i 10 secondi.

Gli ultimi tempi fatti segnare nelle scorse settimane sono promettenti, tutti attorno ai 10 secondi ma la prova del nove si vedrà alle 21.10 di sabato sera nelle semifinali europee, dove dovrà vedersela con il giovane britannico Glave e lo svedese Larsson, che ha appena abbassato il record nazionale. Sulla carta, però, potrebbe fare ancora meglio Chituru Ali, che da quando è allenato da Claudio Licciardello sembra pronto a migliorare l’ottavo posto di Monaco. Il 25enne comasco punta a fare esperienza in vista di Parigi e sa che il 10”06 fatto segnare quest’anno potrebbe non bastare ma anche lui si dice sicuro di riuscire a scendere sotto i 10 secondi. A stimolarlo la “rivalità costruttiva” con Marcell Jacobs, verso il quale non nutrirebbe nessun timore reverenziale. Una sfida a distanza che potrebbe contribuire a rendere ancora più popolare la velocità tra i giovani italiani, un obiettivo sicuramente gradito in vista della grande festa dello sport che si terrà di qui a due mesi nella Ville Lumiere.

Spazio a marcia, peso e lungo

Le qualificazioni sono partite stamattina allo Stadio Olimpico e 21 atleti azzurri sono già scesi in campo nella sessione mattutina degli Europei con una serie di risultati incoraggianti, a partire dall’accesso alla semifinale delle tre azzurre sui 100 ostacoli femminili. Se Alessio Marcucci non riesce ad accedere alla finale del disco, Ludovica Cavalli accede alla finale nei 1500 donne mentre Tecuceanu, Pernici e Barontini passano alla semifinale degli 800 uomini. Importante la misura fatta registrare da uno degli atleti più attesi, il giovane Mattia Furlani: il suo 8.17 al primo salto gli basta per staccare il biglietto per la finale mentre non ce la fanno la Conte e la Osakue nel disco. Dei 17 impegnati nella sessione serale, particolare attenzione alla 20 chilometri di marcia, dove Antonella Palmisano punta decisamente a ripetere l’oro di Tokyo.

L’atleta pugliese spera che l’energia del pubblico riesca a darle la spinta giusta per rimettersi in gioco e puntare alla doppietta Europei-Olimpiade, sicuramente alla sua portata. A partire dalle 18.35, in diretta su Rai2, la Palmisano potrebbe già consegnare all’Italia la prima medaglia di questi europei mentre altre soddisfazioni potrebbero arrivare in tarda serata. Dalle 22.20 si terrà la finale della 4x400 mista, dove Sito, Polinari, Scotti e Mangione non hanno grosse possibilità di medaglia ma puntano a migliorare il tempo in vista di Parigi. Alle 22.40, invece, spazio ai 5.000 metri donne, dove le italiane che proveranno a fare una buona prova saranno Federica Del Buono, Micol Majori e la primatista italiana Nadia Battocletti. L’atleta veneta sembra carica ma conferma di non essere al meglio: “Sono al 90 per cento ma questa è la mia gara e voglio provarci. Poi doppierò con i 10.000, una grandissima opportunità che non voglio farmi sfuggire”.

Dove seguire gli europei in tv

Tutti i sei giorni di gare di Roma 2024 saranno visibili in diretta sia sui canali della Rai che su Sky Sport. In questo caso l’emittente pubblica garantirà una copertura completa della manifestazione, con le gare trasmesse integralmente su Rai 2. Due le finestre: la sessione mattutina dalle 9.30 alle 13, quella pomeridiana dalle 18 alle 23. Nel caso di gare che si tengano in contemporanea, sarà possibile accedere anche su Rai Sport. Se, invece non siete in casa, nessun problema: potrete seguire ogni gara in streaming su RaiPlay o, se siete abbonati a Sky, sui servizi SkyGo e NOW Tv.

Oltre alla finalissima dei 100 metri maschili, le finali del salto in lungo e del getto del peso si terranno sabato 8 giugno, rispettivamente alle 20.06 e 21.02. Tra i pesisti, le qualificazioni si terranno venerdì a partire dalle 19.

Vedremo se ci saranno le condizioni per un'altra azzurra.