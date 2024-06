Europei di nuoto, strepitoso Paltrinieri: è oro nella 10 km di fondo

Ascolta ora 00:00 00:00

Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'oro nella 10 km maschile di fondo agli Europei di nuoto di Belgrado. Il nuotatore carpigiano si è imposto in un'ora 49'19"6 davanti al vincitore di Golfo Aranci e argento iridato Marc-Antoine Olivier e all'ungherese David Betlehem. Gli altri azzurri Domenico Acerenza e Dario Verani hanno chiuso quarto e quinto.

Inizia con uno splendido oro per i colori azzurri la giornata inaugurale del nuoto in acque libere. Nelle acque dell'Ada Ciganlija, un'isola del fiume Sava trasformata in penisola, che sorge all'interno della capitale serba (dal lato opposto scorre il Danubio), il 29enne campione emiliano si conferma sempre più un punto di riferimento del nuoto di fondo italiano.

Se nelle prime fasi il gruppo è stato trascinato dall'ungherese David Betlehem e da Domenico Acerenza, la seconda parte della competizione è stata totalmente ad appannaggio di Paltrinieri, che ha provato un'azione in coppia con il collega lucano venendo tallonati dal francese Olivier. Nel corso dell'ultimo giro sia il transalpino che il giovane magiaro hanno cercato di forzare l'andatura, ma non c'è stato nulla da fare a fronte di un Paltrinieri in ottima forma che, salito in cattedra ha dimostrato tutta la sua superiorità. Nell'ultimo chilometro arriva la magia di Super Greg. L'azzurro sceglie una traiettoria tutta sua, provando l'azione solitaria a centro del campo mentre gli altri sono tutti insieme, spostati più a destra.

Paltrinieri wins Men’s 10km gold by 21.4 seconds Incredible final lap from the Italian #OpenWater legend #EACBelgrade2024 pic.twitter.com/hWdA6GYFkA — European Aquatics (@EuroAquatics) June 12, 2024

Una mossa azzardara ma che si è rivelata decisiva per la vittoria. L'azzurro nuota a tutta potenza per poi convergere. E quando ricompare negli schermi ha scavato un solco sugli avversari. Restano annichiliti tutti, da Olivier a Betlehem, Rasovszky e gli altri. Delusione purtroppo per Acerenza e Verani, autori di una grande prova. Arrivano insieme al fotofinish, e con loro ci sono Olivier e Betlehem: si attende il controllo per definire il podio.

Il controllo arriva ma rimangono entrambi senza medaglia. Nel "Mare di Belgrado" trionfa Super Greg. Si tratta della quarta medaglia in carriera nella specialità dopo l'oro agli Europei 2021 e ai Mondiali 2022 (sempre a Budapest) e il bronzo olimpico di Tokyo.

Doppietta azzurra nella 10 km femminile

Due italiane sul podio nella 10km di fondo femminile. Nelle acque dell'Ada Ciganlija è Leonie Beck a trionfare davanti alle due azzurre Barbara Pozzobon, argento, e Giulia Gabbrielleschi, bronzo.

La tedesca - che si conferma campionessa d'Europa - vince in rimonta e beffa in volata la Pozzobon, che ha chiuso solamente con 0.1 secondi di ritardo. Veronica Santoni, la terza italiana in gara, ha chiuso invece al 16° posto.