Europei di pallavolo, l'Italvolley spazza via il Belgio all'esordio (3-0)

Buona la prima per l'Italvolley di Fefè De Giorgi agli Europei di pallavolo. A Bologna, nel primo match del girone A, gli Azzurri dominano e battono 3-0 il Belgio con i parziali di 25-17, 25-18, 25-15. Nettamente superiore l'Italia, campione in carica, entrata in campo concentrata e precisa in tutti i fondamentali fin dal primo punto. Prove maiuscole di Roberto Russo al centro e di Simone Giannelli in palleggio, ma tutta la squadra si è espressa su livelli altissimi. Adesso qualche giorno di riposo prima del trasferimento a Perugia dove l'Italvolley giocherà contro Estonia e Serbia.

Primo set

Primo punto della gara per gli azzurri con Russo, errore in battuta per gli azzurri che permette al Belgio di pareggiare nell'immediato. Doppio vantaggio (5-3) prima con Michieletto e poi con un ace di Russo. Galassi a segno, poi azzurri bravi anche a sfruttare gli errori del Belgio con Reggers (8-4). L'Italvolley aumenta il vantaggio con Riganò, Galassi e Michieletto. Reggers e Deroo fanno rimanere nel set il Belgio (13-7). Russo e Giannelli si intedono alla perfezione e Italia che si porta sul 14-9. Due punti consecutivi per Russo che porta a casa anche il suo secondo ace della gara (17-10). Dilagano gli azzurri con Galassi (18-11). Lavia e poi l'errore dei belgi fanno segnare quota 20 all'Italia in questo primo set (20-12). Buon break per il Belgio, poi di nuovo Lavia riallunga le distanze (21-14). A segno per i belgi anche Cox con il primo punto della gara (22-16). Out il servizio di D'Heer e poi gli azzurri chiudono il set sfruttando l'errore di Deroo. Primo set portato a casa in modo egregio dai ragazzi di De Giorgi (25-17).

Secondo set

Inizia bene il Belgio che si porta sul triplo vantaggio sfruttando gli errori di Galassi e Lavia e mettendo a segno il punto con Desmet (0-3). Immediata la reazione degli azzurri con Michieletto e Russo (3-3). Secondo muro di Russo in questo secondo set e poi Romanò porta l'Italia sul +3. Belgio molto più reattivo in questo secondo set, buon break per gli avversari che si portano a -1 (9-8). Gli azzurri ristabiliscono subito le distanze segnando tre punti consecutivi chiusi con un muro splendido di Michieletto (12-8). Prende il largo ora l'Italia con un Belgio ancora in difficoltà. Muro di Michieletto e poi errore di Deroo dopo il muro di Russo. Reggers torna a segnare per l'undicesimo punto degli avversari (17-11). Il Belgio prova a rialzare la testa prima sfruttando l'errore di Russo al servizio e poi con Desmet (19-15). Punto di Desmet ma poi l'Italia sfrutta l'errore al servizio e chiude ancora con un grande punto di Lavia in pipe (22-17). Giannelli sfrutta un momento di forte indecisione del Belgio, poi l'attacco di Romanò esce di un soffio ma rimedia subito. Un ace di Sbertoli consegna il secondo set all'Italvolley che si impone per 25-18.

Terzo set

Errore di Deroo, poi di Michieletto che però recupera nell'immediato e riporta gli azzurri avanti con un ace (3-1). Bella diagonale di Reggers che però poi sbaglia al servizio. Lavia in seguito riporta l'Italia sul +3 (5-2). Errore di Desmet che favorisce l'Italia. Poi buon primo tempo di D'Heer che sbaglia però il servizio. Chiude un ace di Lavia (10-6). Mani-out vincente di Deroo ma è ancora una volta Romanò che segna l'undicesimo punto per gli azzurri (11-7). Italia che si porta a più sei in questo terzo set. Errore degli avversari che poi segnano con il loro miglior giocatore Deroo (17-11). Ace di Romanò e poi un altro errore al servizio dei belgi regala il punto agli azzurri. Tredicesimo punto del Belgio con Reggers (19-13). Michieletto segna il ventesimo punto azzurro e riporta l'Italia sul +7. Poi Russo legge bene e mette a segno il settimo muro della gara (21-13). Italvolley che vola via in questo terzo set ancora una volta con Michieletto e sfruttando l'errore di Desmet. Azzurri a +10 e decimo match point. Bovolenta appena entrato in campo segna il punto numero 25 e chiude la gara. Terzo set agli azzurri che si sono imposti sul Belgio per 25-15.

Il calendario

Giovedì 31 agosto

Estonia-Italia alle 21.15 (Rai 2, Sky Sport Summer)

Venerdì 1 settembre

Serbia-Italia alle 21.15 (Rai 2, Sky Sport Summer)

Lunedì 4 settembre

Italia-Svizzera alle 21.15 (Rai 2, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena)

Mercoledì 6 settembre

Germania-Italia 21.15 (Rai 2, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena)