Europei di short track, successo di Arianna Fontana: oro nei 1.500 metri

Giungono ottime notizie dagli Europei in corso a Tilburg: Arianna Fontana ha regala il primo oro all'Italia dello short track vincendo la prova dei 1500 metri con il tempo di 2'42"479 davanti all'olandese Zoe Florence Deltrap (2'42"718) e l'altra italiana Arianna Sighel (2'42"762) che sale così sul podio.

La prova di forza di Fontana

Una gara maiuscola quella della pattrinatrice di 35 anni nata a Sondrio che sarà portabandiera alle Olimpiadi di Milano-Cortina: per l'azzurra si tratta del 18esimo oro europeo. La regina dello short track continua a dominare pattinando alla grande anche se a inizio gara era l'altra italiana, Elisa Confortola, in testa al gruppo per alcuni frangenti. Arianna è poi gradualmente passata in testa al gruppo per poi vincere meritatamente la gara.

Si è temuto quando a quattro giri dal termine Fontana e Confortola hanno preso la testa della corsa: Elisa ha provato ad attaccare in corrispondenza dell’ultimo giro ma dopo un leggerissimo contatto si è allargata perdendo posizioni e venendo superata dalle altre. Ad approfittare le avversarie Deltrap e Sighel che hanno chiuso dietro una splendida Arianna Fontana che ha tagliata per primo il traguardo.

Per Fontana si tratta del suo quinto titolo continentale di pattinaggio di

velocità su pista corta e del primo trionfo europeo sulla lunga distanza dal 2017, a testimonianza della forza e del talento in questa disciplina che fa ben sperare per la sua sesta partecipazione ai Giochi olimpici invernali.