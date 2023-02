F1, i primi test in Bahrain: domina Verstappen, terzo e quarto posto per le Ferrari

È subito Max Verstappen. Sul circuito di Sakhir - che il 5 marzo ospiterà il primo Gran Premio del 2023 - si alza il sipario sulla nuova stagione di F1 con la prima delle tre giornate di test (guarda la gallery). Il vincitore degli ultimi due Mondiali, ha fermato il cronometro a 1'32"837.

Alle sue spalle, secondo tempo per la sorprendente Aston Martin di Fernando Alonso, "più lento" di Verstappen di soli 29 millesimi. Terza e quarta piazza di giornata, poi, per le due nuove Ferrari: nell'ordine lo spagnolo Carlos Sainz è terzo a 0"416, il monegasco Charles Leclerc è quarto a 0"430. A ruota quinta posizione per la McLaren di Lando Norris (a 0"625), sesta la Mercedes di Lewis Hamilton (a 0"671), settima la Williams di Alexander Albon (a 0"834).

Ottavo riscontro cronometrico per Zhou Guanyu su Alfa Romeo (a 1"337). Più staccati gli altri piloti, con George Russell (con la seconda Mercedes) nono e Logan Sargeant (Williams) decimo a chiudere la top ten. Seguono Nico Hulkenberg (Haas) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo). Felipe Drugovich (con la seconda Aston Martin) è quattordicesimo; Oscar Piastri (con l'altra McLaren) è diciottesimo. Il messicano Sergio Perez, compagno di scuderia di Verstappen, non è sceso in pista oggi. Domani dovrebbe ricevere il testimone dal campione iridato. Si torna in pista sia domani che sabato con altre due sessioni per ogni giornata: la prima dalle 8 alle 12 e la seconda dalle 13 alle 17.30.

Le parole di Vasseur

Sono positive le prime impressioni del nuovo team principal della Ferrari Frederic Vasseur durante la prima giornata di test . "È una fase preliminare, ma le sensazioni son buone. Era importante fare chilometri, stiamo sviluppando il piano previsto - ha detto il team principal della scuderia di Maranello - La Ferrari è un grande team, le sensazioni sono positive e tutto è andato bene. Tutti i team di Formula 1 hanno lo stesso Dna, ma qui le motivazioni e la passione che circonda la squadra è più visibile. Quando sei un racer, però, lo sei in Italia come in altri Paesi".

Il primo pilota della Ferrari a scendere in pista è stato Carlos Sainz che, per la prima volta, sta lavorando fianco a fianco con Vasseur. Lo spagnolo era un "vecchio pallino" del team principal: "Sono stato vicino a lavorare con lui alla Renault, poi ho provato a prenderlo alla Sauber, ma non ha voluto - ha raccontato - Sainz è un pilota solido, adesso siamo insieme dopo essere stati vicini a lungo. Le sensazioni sono buone, sono soddisfatto della coppia di piloti". Discorso diverso, invece, per Charles Leclerc, ritrovato da Vasseur dopo tre anni: "Adesso è più maturo - spiega il team principal - Finora sta andando bene, ma lui ha fatto bene in qualunque team. Ci vogliamo bene e c'è collaborazione".

La classifica

Terminata la prima giornata a Sakhir. Questi i tempi:

​1. Verstappen (Red Bull) 1'32"837 (157 giri)

​2. Alonso (Aston Martin) 1'32"866 (60)

​3. Sainz (Ferrari) 1'33"253 (72)

​4. Leclerc (Ferrari) 1'33"267 (64)

5. Norris (McLaren) 1'33"462 (40)

6. Hamilton (Mercedes) 1'33"508 (83)

7. Albon (Williams) 1'33"671 (74)

8. Zhou (Alfa Romeo) 1'33"723 (67)

9. Russell (Mercedes) 1'34"174 (

10. Sargeant (Williams) 1'34"324

11. Hulkenberg (Haas) 1'34"424

12. Bottas (Alfa Romeo) 1'34"558

13. De Vries (AlphaTauri) 1'34"559

14. Drugovich (Aston Martin) 1'34"564

15. Tsunoda (AlphaTauri) 1'34"671

16. Gasly (Alpine) 1'34"822

17. Ocon (Alpine) 1'34"871

18. Piastri (McLaren) 1'34"888

19. Magnussen (Haas) 1'35"087

DAY 1 TESTING CLASSIFICATION



Max Verstappen and Red Bull on fire



And, an impressive time from Fernando Alonso in the @AstonMartinF1 car, with the Ferraris close behind #F1 #F1Testing pic.twitter.com/uSYNhWfWLY — Formula 1 (@F1) February 23, 2023

Dove vedere il Mondiale di F1

Il Mondiale 2023 prenderà dunque il via il 5 marzo con il GP del Bahrain e si concluderà il 26 novembre col GP di Abu Dhabi. Anche per questa stagione, Sky avrà l’esclusiva per tutte le gare in calendario.

Per cui gli abbonati al Pacchetto Sport, potranno seguire i Gran Premi su Sky Sport F1 (canale 207 del satellite) e su Sky Sport Uno, mentre qualifiche e prove libere saranno sempre visibili solo sul 207. Per quanto riguarda gli eventi trasmessi in diretta e in chiaro, sarà ancora TV8 ad offrire gratuitamente il live di alcuni eventi, tra cui Imola e Monza. Tutte le qualifiche e le gare degli eventi restanti, TV8 le trasmetterà in differita. E in streaming? La F1 sarà visibile tramite i servizi Sky Go (il servizio gratuito incluso nell’abbonamento Sky, grazie al quale è possibile seguire la programmazione su Smart TV e dispositivi mobili, oltre che tramite PC) e NOW (la piattaforma a pagamento online che permette di vedere l’intera programmazione di Sky in streaming su Smart TV, PC e dispositivi mobili), nonché sul sito ufficiale di TV8 in occasione delle gare che la stessa emittente trasmetterà in chiaro.