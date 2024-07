"Con la stessa acqua della Senna". Il commentatore Rai e la battuta sul caffè in sala stampa

Ascolta ora 00:00 00:00

Non si placano le polemiche ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 sul livello di inquinamento della Senna, che ha fatto saltare i test di Triathlon tra ieri e oggi. Già da giorni il tema è finito in tendenza sui social, con meme e immagini artificiali, in cui topi e rifiuti galleggiano sul fiume parigino.

A sdrammatizzare la situazione ci ha pensato il commentatore della Rai Luca Sacchi. "In sala stampa c’è un caffè che fa pendant con le acque della Senna. Probabilmente è fatto con la stessa acqua, allungata con un solubile di bassa qualità" ha scherzato l'ex nuotatore stamattina in diretta durante le batterie degli 800 maschili di stile libero con il telecronista Tommaso Mecarozzi.

Le condizioni in cui versa la Senna, che dovrebbe accogliere nei prossimi giorni la gara di Gregorio Paltrinieri sui 10 km sono sempre più preoccupanti, come hanno spiegato i due commentatori. "A meno di due settimane dall’inizio delle Olimpiadi la sindaca di Parigi si era tuffata nella Senna per dimostrare di aver mantenuto la promessa che le acque erano state ripulite – aveva ricordato, prima della battuta, Mecarozzi – Ma le piogge dei giorni scorsi hanno reso la situazione nuovamente delicata. Anche lo stesso Paltrinieri si è molto lamentato"."Altroché se si è lamentato – ha rincarato Sacchi – e anche giustamente. L’Olimpiade è stata usata come vetrina di un progetto di riqualificazione e balneabilità della Senna costato 1 miliardo e mezzo. Tantissimi soldi e non sta funzionando in maniera perfetta. Ci sono due problemi: le contaminazioni batteriche e la corrente, c’è una corrente spaventosa. Non è un fiume placido e tranquillo che ti accoglie nel suo ventre e ti culla".

italian sportscaster claiming press-room coffee is so undrinkable it seems to be made with water from the seine#OlympicGames #Paris2024 #ItaliaTeam pic.twitter.com/Ti4pr1vzR1 — italians mad at food (@ItalianComments) July 29, 2024

Saltano ancora i test di triathlon

Per il secondo giorno consecutivo gli organizzatori di Parigi 2024 hanno annullato l'allenamento di triathlon previsto nella Senna per oggi, a causa dell'inquinamento del fiume. Il peggioramento della qualità dell'acqua è dovuto alle forti piogge degli ultimi giorni. In una nota congiunta, gli organizzatori dei Giochi e World Triathlon hanno riferito che il livello della qualità dell'acqua era al di sotto degli standard minimi e hanno assicurato che "la priorità è la salute degli atleti". Gli organizzatori comunque predicano calma e sicurezza, forti dell'ondata di calore prevista da martedì.

Il triathlon è il primo evento olimpico che si terrà nella Senna, prima del nuoto di fondo nella seconda settimana delle Olimpiadi. Nel caso l'acqua non dovesse ancora rispettare i parametri per il triathlon, sarà possibile recuperare le gare tra l'1 e il 2 agosto, diversamente questa specialità si risolverebbe in una prova di due discipline, corsa e ciclismo, senza il nuoto.

Nel caso del nuoto di fondo, invece, è previsto uncon lo spostamento delle gare a Vaires-sur-Marne, sulla Marna, a est di Parigi. Insomma a Parigi è tornato il sole, ma le nubi sopra la Senna non sono ancora sparite.