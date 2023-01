Federica Brignone trionfa nel SuperG di St.Anton, in Austria, valido per la Coppa del mondo femminile di sci alpino. Nella gara che ha sostituito la discesa libera, annullata per le avverse condizioni meteo, la valdostana ha chiuso con uno stratosferico 1'00''21, precedendo le elvetiche Johana Haehlen (+0''54) e Lara Gut-Behrami (+0''66).

Grazie a questa vittoria centrando il primo successo stagionale ed il ventunesimo della carriera diventando così la sciatrice azzurra più vincente di sempre nel Circo bianco. Con 21 successi, la sciatrice azzurra supera i venti di Sofia Goggia che oggi è caduta e fortunatamente non ha riportato conseguenze. Con il podio numero 51 eguaglia il record femminile di Isolde Kostner entrando così nella top 3 di sempre dello sci alpino italiano. La graduatoria vede al primo posto Alberto Tomba con 88 podi (50 vittorie, 26 secondi posti e 12 terzi) davanti a Gustav Thoeni con 69 (24 vittorie, 25 secondi posti e 20 terzi).

La gara

Nella notte su St.Anton è caduta neve fresca e la partenza è stata abbassata. Sul tracciato disegnato dall’allenatore azzurro Johnny Feltrin, Federica è semplicemente fenomenale, pennellando traiettorie sontuose e guadagnando svariati decimi sulle avversarie, fino a concludere col tempo di 1'00"21. È l’ottavo successo in SuperG (ci sono anche 8 giganti e 5 combinate) per la Brignone, che in questa stagione già era salita sul podio nel gigante di Kranjska Gora ma non vinceva dal gigante di Meribel del 20 marzo 2022. Sfortunata invece Sofia Goggia, che era in vantaggio al secondo intermedio, ed è caduta dopo essere finita larga in una curva ma sembra senza gravi conseguenze. La bergamasca gareggia con la mano sinistra fasciata dopo la frattura scomposta del secondo e terzo metacarpo riportata un mese fa a St.Moritz.

"Ventuno vittorie, ora una grande baldoria anche perchè era il mio secondo obiettivo della stagione dopo aver centrato il 50° podio in Coppa del mondo. Sono veramente soddisfatta non solo della gara ma per come ho sciato, del mio atteggiamento e di quello che sto facendo sugli sci. Adesso ho altri obiettivi, ma la mia lista ha nel mirino le gare italiane e i Mondiali: se scio così posso davvero divertirmi". Sono le parole di Federica Brignone dopo il trionfo nel SuperG di St.Anton, valido per la Coppa del Mondo.





Che prova di Brignone, un SuperG velocissimo, fulmine azzurro a St. Anton #EurosportSCI #Brignone pic.twitter.com/NxgI5DzcaB — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 14, 2023

L'ordine di arrivo

Questo l'ordine d'arrivo del SuperG femminile di St.Anton (Austria): 1. Federica Brignone (Ita) in 1'00"21 2. Joana Haehlen (Sui) a 0"54 3. Lara Gut-Behrami (Sui) a 0"66 4. Tessa Worley (Fra) a 0"82 5. Tamara Tippler (Aut) a 0"89 6. Ragnhild Mowinckel (Nor) a 0"96 7. Kira Weidle (Ger) a 0"97 8. Marta Bassino (Ita) a 1"03 9. Cornelia Huetter (Aut) a 1"07 10. Laura Gauche (Fra) a 1"08 13. Elena Curtoni (Ita) a 1"35 16. Roberta Melesi (Ita) a 1"64 16. Laura Pirovano (Ita) a 1"64 18. Karoline Pichler (Ita) a 1"66.