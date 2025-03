Finalmente riparte il galoppo a Milano

fonte: ippodromo snai San Siro

Sabato 22 e domenica 23 marzo all’Ippodromo Snai San Siro di Milano parte la 138ª stagione di galoppo, 55 giornate di corse con chiusura a fine dicembre. Nelle stesse giornate lo storico impianto di piazzale dello Sport è stato inserito, ancora una volta, tra i luoghi da scoprire del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano. Ma la grande novità di quest’anno è rappresentata dalla GAMI - Galleria Archivio Multimediale dell’Ippodromo -, inaugurata a luglio del 2024 e che offre gratuitamente ai visitatori un percorso interattivo e multisensoriale che ripercorre la storia di San Siro e dell’ippica italiana, fondendo in un’unica installazione elementi digitali e fisici per un’esperienza culturale coinvolgente. Situata ai piedi della nuova Tribuna del Trotto e all’ombra del celebre Cavallo di Leonardo, la GAMI si propone come spazio innovativo, adatto a tutte le fasce d’età, dove la tradizione si fonde con la tecnologia per un racconto emozionante e coinvolgente.

Il programma del fine settimana prevede il FAI come protagonista e i loro volontari che accoglieranno ed accompagneranno i visitatori tra i viali dell’impianto per scoprire non solo le note bellezze di questo magnifico luogo: ma anche il parco botanico che annovera 72 specie differenti registrate e cartellinate di piante ed arbusti, ma anche il Cavallo di Leonardo, l’imponente statua bronzea realizzata nel 1999 dalla scultrice Nina Akamu su disegni di Leonardo da Vinci. Durante la visita è possibile accedere eccezionalmente a spazi normalmente non visitabili dal pubblico, come la Palazzina del Peso, struttura liberty degli anni ’20 del Novecento con le sue caratteristiche sale, da quella della bilancia in cui vengono pesati prima e dopo le corse i fantini e la loro sella, alla sala camino dei proprietari di cavalli, ma anche il cortile per insellaggio e dissellaggio. Ad accompagnare questo evento anche le sei corse della prima giornata della 138ª stagione di galoppo con un programma che parte dalle ore 14:25 (fino alle ore 17:40 circa). Occhi puntati sul Premio Apertura, prova handicap riservata ai cavalli di 4 anni ed oltre impegnati sulla distanza di 1.400 metri circa in pista dritta con arrivo al 3° traguardo. Domenica, invece, stesso orario per la 2^ giornata con la corsa più importante intitolata ad Angelo Gardenghi, tradizionale prova dei cavalli debuttanti di 3 anni che si confronteranno sui 1.800 metri in pista media. Tra le prove in pista anche il Premio 1^ ‘Giornate FAI di Primavera’, con protagonisti i cavalli di 4 anni ed oltre sui 2.000 metri, e domenica il Premio 2^ ‘Giornate FAI di Primavera’ con l’handicap per i cavalli di 4 anni ed oltre sui 1.000 metri circa della pista dritta.

Come sempre, saranno previste diverse attività dedicate alle famiglie: nella giornata di sabato, a partire dalle ore 14.30 fino alle 17.30 i bambini tra i 3 e i 13 anni potranno provare gratuitamente l’emozione unica di montare un pony, grazie al cosiddetto ‘Battesimo della sella’, un’opportunità unica per i più piccoli per percorrere un breve tragitto accompagnati dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo. Inoltre, per tutto il weekend, dalle ore 15 alle 18 i piccoli ospiti potranno divertirsi anche con l’animazione e i giochi organizzati da Fondazione Francesca Rava. Ma ora vediamo cosa accade in pista nella giornata di apertura di sabato. Al via dalle ore 14:25 con sei corse il programma si snoda con diverse tipologie di prove: tre maiden, due handicap e una condizionata.

fonte: ippodromo snai San Siro

Sabato 23 marzo, programma – Ore 14.25 (sei corse)

Prima corsa – Premio 138ª Stagione di San Siro (maiden)

Lo spettacolo su uno dei circuiti più selettivi in Europa inizia con una maiden per le femmine di 3 anni sul miglio di pista media. Situazione piuttosto magmatica e senza troppi punti fermi, dove molto ci suggerirà il mercato, soprattutto per le inedite, capeggiate alla vigilia da Peau De Soie, da un team che offre tutte le garanzie del caso, ma con la scelta finale orientata verso l’importata inglese Mystery Of Love, proveniente da un training top e con alcuni riferimenti di un certo calibro. Tarragona dal canto suo qualcosa lo ha fatto vedere e prova ad accorciare la distanza.

Seconda corsa – Premio Compagnia delle cinque vie (maiden)

Restano di scena i cavalli di 3 anni per la seconda delle tre maiden loro dedicate, quella per i velocisti sui 1.200 metri in dirittura. Rispetto alla prova di apertura, i suggerimenti del mercato saranno ancora più preziosi visto il numero di debuttanti e viste le rispettive provenienze, con una scelta che arriva, giocoforza, proprio da qui, con Royal Son, guardando soprattutto alla sua affascinantissima genealogia. Il compagno di colori Royal Far Black era favorito sotto la pari al debutto finendo fuori quadro però, ma è chiaro che merita la carta del riscatto, e se Nemetorius ha due validi piazzamenti invernali, attenzione a My Secret Please, che si rivede da un esordio non malvagio dello scorso maggio.

Terza corsa – Premio prima giornata F.A.I. di primavera (condizionata)

Assolutamente tutta da vedere questa condizionata sul doppio chilometro di pista grande per cavalli anziani che ricorda la prima delle due giornate FAI di primavera, con l’ippodromo di San Siro che rappresenta una delle tappe più affascinanti. Affascinante come la qualità di questo campo partenti, dove molto dipenderà dalla forma attuale trattandosi per tutti di un rodaggio, e visto che si parla di fascino, allora non si può non andare con Oberer, tre volte a segno in cinque corse in carriera con la laurea di Listed in tasca ed attesissimo per la sua carriera da anziano. Questo commento si può applicare perfettamente anche per No Further Comment, che ha fatto passi da giganti l’anno scorso, esattamente come li ha fatti Montanair, altro elemento pronto ad esplodere. The Broker e The Tweed sono altri due talentuosi da prendere con le molle, e non si può non citare Atzeco, anche se bisognoso di più distanza.

Quarta corsa – Premio Unione Proprietari Galoppo (handicap)

Il livello tecnico resta elevato con questo handicap di ottima categoria per gli anziani sui 2.200 metri di pista grande da qualche anno sostenuto da Unione Proprietari Galoppo. Decisivo sarà l’effettivo stato di forma di parecchi degli ottimi elementi al via alle prese, appunto con il rientro stagionale, ecco perché la nomination si orienta su Merlano, che oltre ad avere ovvie possibilità di suo, può mettere in campo una recente prestazione molto valida che ne certifica la condizione. Sempre valutando la forma rodata, Dark Biscuit arriva da una vittoria eclatante e potrebbe tentare il clamoroso bis sia pure in categoria più impegnativa e su distanza breve rispetto all’ideale. Anche Puente Romano vorrebbe più metri, ma pure lui ha già un rodaggio nelle gambe e per nulla malvagio.

Quinta corsa – Premio apertura (handicap)

Alla penultima uscita la corsa clou del pomeriggio, l’Apertura, handicappone sui caratteristici 1.400 metri in dirittura riservata ai cavalli di 4 anni ed oltre, la corsa che, come dice il nome, apre le danze a Milano. I due grandi specialisti del tracciato e già vincitori di questa corsa, Summer Lady e Schiele, meritano assolutamente un ruolo di primo piano, ma il più stuzzicante del gruppo resta Blu Note, dalla regolarità e dalla generosità esemplari, perfettamente a suo agio sulla pista e la distanza e con forma già rodata. Black Magma, che era cresciuto alla grande in autunno, e il sempre temibile Via Caracciolo sono altri due dei tanti possibili protagonisti, e magari con lo stesso Sopran Adda, che magari ha acquisito la tenuta per arrivare anche sui 1.400 metri.

Sesta corsa – Premio Roberto Milani (maiden)

La prima giornata stagionale di galoppo all’Ippodromo Snai San Siro si chiude in maniera speculare rispetto all’inizio, con un’altra maiden sul miglio di pista media, quella open che ricorda Roberto Milani, proprietario e grande appassionato. Non fa eccezione neppure questa maiden nel rendere ancor più preziose del solito le indicazioni di tondino e betting, con un importato importante come Aegean Sea, un inedito potenzialmente valido come American Psycho ed un rientrante che ha già mostrato dei mezzi come L’Impressionista, sulla cui candidatura non c’è nulla da eccepire. Una chance di lusso ce l’ha anche Revolution Of Life, al netto del carattere non facile.

Domenica 23 Marzo, programma – Ore 14.55 (Sei corse)

Prima corsa – Premio Angelo Gardenghi (debuttanti)

Prima domenica della stagione di galoppo si apre con il tradizionale ed importante prova per debuttanti di 3 anni sui 1.800 metri intitolata ad Angelo Gardenghi. Curiosamente tra i partenti non ci sono femmine e saranno ovviamente più preziose del solito le indicazioni e le impressioni che arriveranno dal tondino prima e dai movimenti del mercato poi, il tutto con le antenne puntate verso le frequenze di radio-pista. In attesa di tutto questo proviamo ad andare con Sopran Wagner, che nasce molto bene e che proviene da un training che offre le garanzie del caso. Roky e Battle Freestyle sono altri elementi suggestivi, con a ruota Partigiano Elfo e Rose Thurn.

Seconda corsa – Premio Secundai (condizionata)

La corsa tecnicamente più interessante della riunione è questa condizionata riservata alle giovani velociste di 3 anni sui 1.200 metri che servirà loro come preparazione per il Premio Carlo Chiesa di Roma, o anche come tappa di avvicinamento al Regina Elena prima di affrontare la distanza. I riflettori saranno tutti ovviamente puntati su Candid Smile, imbattuta nelle tre corse della carriera e con già due listed in cascina, che ovviamente paga con la penalità al peso. Monster’s Ball è il primo pericolo avendo già una corsa nelle gambe e dopo una valida carriera a 2 anni, e se Pozzo Di Bugia può mettere sul piatto la forma più rodata di tutte, per Perché No si tratta della prova del nove dopo la bella vittoria alla seconda della carriera.

Terza corsa – Premio Fillies Sagam Audi (maiden)

Ancora in azione le femmine di 3 anni, ma questa volta impegnate in una maiden sponsorizzata da Sagam Audi sul doppio chilometro di pista media dal campo stranamente ridotto. Sbaglia però chi pensa che sia una corsa facile, perché il tasso di competitività resta elevato, anche se Fragrant Love resta un mezzo gradino sopra le altre vedendo le prestazioni in progresso a 2 anni culminate con una validissima piazza d’onore proprio su questa distanza. Progresso di cui si è resa protagonista anche Zarmuia, che insieme ad una Mehmas Moon forma una coppia di serie oppositrici, mentre saranno le scommesse a dirci qualcosa di più riguardo alle due interessanti inedite, Sopran Aida e Sthelme.

Quarta corsa – Premio Elliot Ness (handicap)

Alla quarta corsa troviamo il primo dei due handicap della domenica con una categoria più che discreta per i cavalli anziani impegnati sui 1.800 metri di pista media che vale anche come Seconda Tris. Prova molto aperta, e tra i tanti possibili vincitori c’è senza dubbio Beholder, forse un po’ al di sotto delle attese in autunno, ma appena rientrato molto bene e alle prese con un declassamento. Lo stesso Henry Of Stara abbassa il tiro dopo delle prove con luci ed ombre, e Swooping Eagle sarà un altro pretendente quanto mai importante per ovvie ragioni, non andranno sottovalutati Greenvalchiria e Lucifero, che si ripresentano entrambi da una vittoria. Il tutto senza dimenticare Voices From War.

Quinta corsa – Premio Sagam Audi (maiden)

Alla penultima tornano di scena i cavalli di 3 anni con la divisione al maschile della maiden sul doppio chilometro di pista media vista in precedenza. Anche qui pochi rispetto al solito, ma se la giocano tutti, nessuno escluso, compreso Sopran Chopin, forse il più suggestivo del lotto vedendo il miglioramento alla seconda della carriera affrontando la distanza. Time Fern invece è tanto rodato quanto pericoloso, come lo stesso Golden Vik, mentre High Treson non può fare altro che migliorare dopo un esordio incoraggiante. Martin The Saxon e Calcifer sono a loro volta in piena corsa, chi per un motivo, chi per un altro.

Sesta Corsa – Premio Seconda giornata F.A.I. di primavera (handicap)

La seconda giornata stagionale di galoppo all’Ippodromo Snai San Siro si conclude con il Premio Seconda Giornata FAI di Primavera, un handicap di ottima categoria per i velocisti puri di 4 anni ed oltre sulla distanza minima. Prova assolutamente accattivante, con una possibile nomination per Sopran Akilios alla luce del suo rientro sul quale c’è ben poco da dire. I "cattivi" spunteranno da tutte le parti, sia in alto nella scala dei pesi con un Patroclo che si è guadagnato il peso severo a suon di prestazioni, sia in basso con un Artaxas che prova giustamente ad alzare il tiro dopo un inverno ultra positivo. Sopran Marte e Love Ya sono subito a ridotto, così come Royal Pompom e Nobu che hanno su ottimo feeling sulla pista e la distanza. Per Calajunco c’è l’incognita del rientro. Prossime giornate di galoppo a Milano nel mese di marzo sono giovedì 27 in pre serale e poi sabato 29 con il Premio Seregno e il Premio Gardone nel programma.

Sabato si corre anche a Siracusa, domenica a Pisa, dove sono in programma due Handicap principali; il Premio E.

Camici (HP C) ed il Premio Barbaricina (HP B),invece sarà la volta di Roma, dove sono previste due prove da € 18.700 di dotazione, il Premio Andrea Sansoni ed il Premio Ribero. Le quattro prove sono tutte riservate a cavalli anziani, ovvero 4 anni ed oltre.