"Forse ho esagerato...". Sofia Goggia cade nel SuperG di Altenmarkt

Delusione per Sofia Goggia nel SuperG di di Altenmarkt-Zauchensee. L'azzurra è uscita nel finale quando aveva già un distacco che non l'avrebbe portata sul podio, a causa di un'inclinazione eccessiva nella parte conclusiva della pista, che ha causato la scivolata per fortuna senza conseguenze della bergamasca.

"Già dalla prima porta ho fatto fatica a girare gli sci e sentivo che non ero veloce. Forse ho esagerato nelle inclinazioni. Era un tracciato con molti angoli e io non sono riuscita ad esprimermi al meglio tecnicamente. Nella discesa si parte dall'alto e c'è subito uno schuss, la neve è facile, ma bisognerà sciare bene". Queste le parole di Sofia dopo l'uscita di pista.

Quarto posto per Brignone

L'altra azzurra, Federica Brignone, chiude al quarto posto e compie un altro passo per avvicinare Mikaela Shiffrin. Ora la valdostana è a -182 dalla statunitense che guida la classifica generale di Coppa del Mondo. Domani (discesa) e domenica (superG) avrà a disposizione altre due occasioni per accorciare, vista la rinuncia della Shiffrin che ha preferito saltare le gare di velocità in Austria.

"Mi sono proprio sentita rallentare. Ho preso un rimbalzo dove è scivolata Sofia e non sono riuscita ad essere attiva e a tenere la velocità. Infatti non scollinavo più. Avrei dovuto essere più veloce nella parte alta, perché sotto la Huetter deve avere fatto qualcosa di eccezionale. Il disegno era simile a quello di due anni fa, ma la pista e la neve erano molto più facili. Era da osare molto di più, ma c'era qualche segnetto e non sono riuscita ad andare dritta come avrei voluto". Lo ha detto Federica Brignone a fine gara. "Nella prova della discesa sono riuscita a fare correttamente tutte le linee, e sono riuscita a lasciare correre - ha aggiunto - Sono sulla buona strada ma deve venirmi tutto quello che ho fatto in prova".

Ottimo quinto posto per Marta Bassino, apparsa molto più motivata rispetto alle ultime uscite. Sono 45 i centesimi di ritardo accusati dalla piemontese, anche lei in ritardo nel tratto finale. "Sono molto felice - ha detto - peccato per l'ultima curva perché ho perso velocità. Mi sono divertita a sciare oggi, con questa neve facile e ora guardo avanti".

Cornelia Hütter vince il SuperG di Altenmarkt-Zauchensee e si prende il pettorale rosso



A vincere è l'austriaca Cornelia Huetter, che in 1'13"17" si regala il quinto successo in carriera, il primo in questa stagione per lei e per l'Austria femminile. Ha battuto la norvegese Lie di 9/100 e la ticinese Lara Gut di 21. Con questa vittoria Huetter balza in vetta alla classifica di specialità con 230 punti, davanti a Brignone a quota 195 e a Lie con 173. Goggia scende al quarto posto con 160 punti.

Nella generale, Brignone recupera punti su Shiffrin, e sale a 747, 182 in meno rispetto all’americana. Terza è Petra Vlhova, con 722 punti. Ad Altenmarkt il programma ora prevede per domani una discesa (con partenza fissata alle 10.45) e un altro SuperG domenica.