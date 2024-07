Fioretto, Arianna Errigo in lacrime dopo l'eliminazione "Non sono d'accordo sull'ultima stoccata"

Ascolta ora 00:00 00:00

Si ferma a sorpresa nei quarti di finale l'avventura della portabandiera azzurra Arianna Errigo nel fioretto femminile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La campionessa azzurra, testa di serie n.1, si è fatta sorprendere dall'americana Lauren Scruggs che si è imposta con il punteggio di 15-14. Grande delusione per la veterana del fioretto azzurro, che resta fuori dalla zona medaglia in quella che probabilmente è la sua ultima olimpiade. Non è bastata una doppia rimonta clamorosa di Errigo, prima da 2-8 e poi da 11-14. Sarebbe stato un vero e proprio miracolo sportivo per l'azzurra ma la stoccata finale ha premiato l'americana.

La semifinale si è chiusa però con un giallo all'ultimo assalto. Sia Arianna sia Scruggs hanno festeggiato la vittoria, convinte di aver piazzato il punto decisivo. Dopo alcuni interminabili attimi di attesa, il giudice ha emesso il proprio verdetto: punto assegnato all'americana. Decisione che ha fatto esplodere la rabbia dell’azzurra. Inizialmente intenzionata a non parlare, Errigo si è avvicinata alla postazione Rai e ha detto la sua sulla contestata decisione che le ha negato la semifinale. "L'ultima stoccata era mia ma il mio sport è così" , ha spiegato la campionessa . "Ho sbagliato io a farla arrivare a 14 perché poi certe cose possono succedere. Vivere la mia quarta Olimpiade da mamma è un’emozione unica, ovvio che non sia il risultato sperato. Ma c’è ancora la prova a squadre".

Non mancano i rimpianti per la portabandiera azzurra: "Sicuramente ho consumato tante energie, la cerimonia d'apertura è stata molto bagnata, lunga, ma è stata bellissima e la farei altre 100mila volte, perchè arrivare qui, da portabandiera, con la mia famiglia e da mamma, è comunque un dono".

Non è concepibile che l’attacco non sia della Errigo in questa stoccata. La decisione del polacco e del coreano (arbitro e arbitro video) rimane incomprensibile.#Parigi2024



pic.twitter.com/oQ9D3GEKTi — Džanluca 03 (@GianScudieri) July 28, 2024

Stessa sorte per Martina Favaretto, eliminata pochi secondi dopo dalla canadese Eleanor Harvey sempre all'ultima stoccata e sempre con il replay al Var. Anche in questo caso sia l'azzurra che la candese esultano.

Poi il giudice del match dopo alcuni secondi ha optato per una precedenza nell’attacco in favore di Harvey. Insomma, doppia eliminazione e doppia delusione per le due schermitrici azzurre, con la solain semifinale, ancora in corsa per una medaglia.