Gara nel ricordo di Maikol Signani, 200 piloti di motocross per il giovane pilota

Un dolore atroce, potente e atavico come può essere solo quello per la perdita di un figlio, che col tempo riesce a trasformarsi, a diventare qualcos'altro. Flavio Signani e sua moglie, nel 2019, hanno perso il figlio Maikol in un incidente sulla pista di Dorno, nel Pavese, mentre faceva quello che amava di più, correre sulla sua moto da cross. Ed è proprio in memoria di questo giovane pilota, morto ad appena 28 anni, che da quattro anni viene organizzata una gara, che poi diventa una festa, per rendere omaggio nel modo più giusto possibile a un giovane pieno di vita che se n'è andato troppo presto. Il 22-23 marzo, oltre duecento piloti di tutte le età si sono ritrovati sul tracciato di Crotta D'Adda di Carletto Caresana nel segno del numero #14.

Maikol era un pilota esperto, cavalcava le due ruote off-road fin da bambino e sapeva quel che faceva. Ma l'imprevisto è dietro l'angolo, è qualcosa che non può prevedere, e per il giovane motociclista quell'imprevisto è stato drammaticamente fatale. Insieme alla famiglia viveva nella piccola comunità di Castelletto di Leno, in provincia di Brescia, incredula per la sua perdita. Ci è voluto del tempo ma poi i genitori e la famiglia hanno reso quel dolore, che non se ne va mai, un modo per creare una comunità nel nome di Maikol. Per due giorni, sabato 22 e domenica 23 marzo, centinaia di appassionati di moto-cross si sono presentati a Crotta d'Adda per conquistare l'ambito trofeo in memoria di Maikol, conferito al motoclub con più piloti partecipanti.

Ma la Gara nel ricordo di Maikol non è solo una competizione sportiva, è un luogo di aggregazione, di abbracci e di ricordi. Fin dalla giornata di sabato, nelle tensostrutture montate in occasione della manifestazione, si poteva mangiare e bere, creare un convivio per stringere rapporti e amicizie. Nella giornata di sabato si è anche tenuto un aperitivo accompagnato dallo spettacolo freestyle MX e, a seguire, una cena con musica e dj fino alle ore 24:00.

Domenica, invece, si è tenuto un momento commemorativo più intimo per Maikol prima della consegna deiofferti dalla famiglia Signani. Sono stati invitati alla manifestazione anche i parenti di, scomparso ad appena 26 anni sul circuito di Mantova nell'ultima gara del campionato Nord-Est di motocross.