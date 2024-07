Parigi 2024, il surf sbarca in Polinesia: perché le onde di Teahupo'o sono le più temute del mondo

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci siamo quasi, domani 26 luglio è in programma la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, con l'accensione della fiamma olimpica, che decreterà ufficialmente l'inizio delle gare.

Uno degli eventi più attesi sarà la competizione di surf (tra il 27 luglio e il 5 agosto), che si terrà nel leggendario sito di Teahupo'o, situato sull'isola di Tahiti, la più grande della Polinesia Francese, bagnata dall'Oceano Pacifico. La distanza di 15.000 km da Parigi, lo fa diventare l'evento olimpico più lontano che si terrà al di fuori della città ospitante. La gara si terrà su una delle onde più belle e anche temibili del pianeta. La traduzione del nome lascia poco spazio all'immaginazione: muretto dei teschi o, in alternativa, teste rotte. Teahupòo è celebre tra i surfisti di tutto il mondo per le sue onde potenti e perfette. Questo sito offre condizioni ideali per il surf, con onde che possono raggiungere altezze notevoli e formare tubi spettacolari, rendendolo uno dei luoghi più impegnativi e affascinanti per la pratica di questo sport.

La scelta di Teahupo'o sottolinea l'importanza di offrire agli atleti le migliori condizioni possibili per competere al massimo livello. Portare un evento olimpico su un'isola remota come Tahiti rappresenta una sfida logistica significativa. Tuttavia, il Comitato organizzatore di Parigi 2024 ha lavorato a stretto contatto con le autorità locali per garantire che tutte le infrastrutture necessarie siano in atto. Questo include l'alloggio per gli atleti, i trasporti, le strutture per i media e gli spazi per gli spettatori. Inoltre, l'evento offrirà un'opportunità unica per promuovere la Polinesia Francese come destinazione turistica di livello mondiale.

Un altro aspetto fondamentale sarà quello dell'impatto ambientale. Saranno adottate misure per garantire che l'ambiente locale sia protetto, minimizzando l'impatto ecologico dell'evento e promuovendo pratiche sostenibili tra atleti e spettatori. Competere a Teahupo'o sarà di sicuro un'esperienza indimenticabile per i surfisti, che avranno la possibilità di confrontarsi con alcune delle onde più famose del mondo, in un ambiente naturale mozzafiato.

Come funziona la gara

Ogni sessione di surf durerà tra i 20 e i 25 minuti, durante i quali solo un atleta può esibirsi su una specifica onda, diritto che spetta al surfista più vicino alla cresta dell’onda. Eventuali interferenze possono comportare penalità o sottrazioni di punti nel punteggio finale. Gli atleti verranno giudicati su criteri specifici come la difficoltà delle manovre, la varietà, la velocità, la potenza e il controllo. Ogni onda sarà valutata su una scala da 0 a 10 punti e i due migliori punteggi verranno sommati per determinare il punteggio totale in ogni batteria. Questo assicura la premiazione delle performance più spettacolari e tecnicamente più complesse.

Tra i partecipanti di spicco ci saranno Gabriel Medina dal Brasile, Carissa Moore dagli Stati Uniti, Kanoa Igarashi dal Giappone e l'italiano Leonardo Fioravanti. Medina, due volte campione del mondo, è noto per le sue straordinarie abilità nelle manovre aeree, che lo rendono uno dei favoriti per la medaglia d'oro. Carissa Moore, vincitrice dell'oro a Tokyo 2020 e più volte campionessa del mondo, è una delle surfiste più rispettate, conosciuta per la sua grazia sulle onde.

, medaglia d’argento a Tokyo 2020 è un serio contendente per il podio, grazie alla sua tecnica raffinata., 9º nel ranking della World Surf League 2023 e vincitore dell’EDP Vissla Pro Ericeira 2022, è pronto a dare battaglia.