Goggia seconda, ma alza la coppa. Curtoni vuole imitarla in SuperG

Sofia Goggia (foto) ha sollevato ieri il suo quarto globo di discesa, chiudendo seconda la gara, 51/100 alle spalle di Ilka Stuhec. Terza Lara Gut a 81/100. «Dopo 5 vittorie in discesa, un terzo posto in superG, il mio peggior piazzamento è, per la terza volta, un secondo posto», dice lei che eguaglia Anne Marie Moser Proell e Renate Goetschl con 8 podi in stagione.

Convince Federica Brignone, ieri quarta, «legno» meno amaro di quelli di inizio stagione. Elena Curtoni, fuori su un salto, perde per un punto dalla Suter la terza piazza nel ranking di discesa alle spalle di Goggia (740) e Stuhec (551). Oggi la valtellinese si gioca la coppa di SuperG, con 332 punti, incalzata da Gut (313), Huetter (307), Mowinckel (306) e Brignone (288). Discesa uomini a Kriechmayr su Baumann e Sander. La coppa è di Kilde. Tre azzurri in top 10: Paris 5°, Casse, 6° in gara e nel ranking di discesa, Schieder 9°. Oggi i due SuperG (Tv: 10 e 11.30).