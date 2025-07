Grande Italia a Singapore, Quadarella e Ceccon sono d'argento ai Mondiali di nuoto

Una Simona Quadarella in forma spettacolare dalla prima all'ultima vasca conquista l'argento nei 1500 metri stile libero ai Mondiali di Singapore. L'azzurra ha dovuto cedere solo alla regina della specialità, la statunitense Katie Ledecky, in testa fin dall'inizio con un ritmo impressionante che la fa toccare a 15'26"44. A Quadarella va anche il nuovo record europeo con 15'31"79. Bronzo all'australiana Lani Pallister.

In fondo aveva già mostrato di aver trovato la bracciata giusta nelle eliminatorie, chiuse con il terzo crono parziale alle spalle dell'imprendibile Katie Ledecky e dell'australiana Lani Pallister. In gara l'americana fa gara a sé mentre Quadarella si attesta in terza posizione con il resto delle avversarie lontane diversi secondi. Attorno ai cinquecento metri, Pallister lascia andare Ledecky, permettendo a Quadarella di riavvicinarsi per un'accesa lotta per l'argento. L'azzurra compie il sorpasso decisivo attorno agli 800 metri. A quel punto Quadarella riesce a mantenere un'andatura di livello che le ha permesso di rimanere sui tempi di Ledecky e firmare il nuovo record europeo in 15'31"79.

"Non me l'aspettavo per niente, sapevo di andare bene ma non pensavo così tanto. Al record europeo ci pensavo da anni, ma non credevo potesse arrivare adesso. Sono contentissima" ha spiegato a fine gara Quadarella, che si prende una bella rivincita dpo la delusione di Parigi 2024. "Ora sono molto più tranquilla rispetto all'anno scorso e questo è un bello stimolo in vista di Los Angeles, mancano tre anni e ci sono ancora tanti appuntamenti. La delusione di Parigi ce la siamo messa alle spalle e con questa gara ancora di più, le delusioni fanno parte del percorso di un atleta. Le delusioni mi hanno anzi aiutato a crescere" , ha concluso.

Anche Thomas Ceccon è d'argento, nei 100 dorso è il campione olimpico in carica e recordman del mondo. L'azzurro chiude in 51.85, a 5 centesimi dall'oro, il sudafricano Ryan Coetzee. Già nelle eliminatorie aveva rischiato l'eliminazione, poi dopo aver smaltito le fatiche dei 50 metri farfalla, riesce comunque a conquistare una nuova medaglia. Dopo una partenza controllata e una prima vasca chiusa all'ottavo posto, Ceccon rimonta nel finale con una progressione straordinaria, ma è viene bruciato per il primo posto. Per lui è comunque la nona medaglia mondiale della carriera in vasca lunga, la terza di questa edizione a Singapore. Bronzo per il francese Ndoye-Brouard.

"Una bella gara, ma il primo passaggio è stato abbastanza lento. Lui (Coetzee, ndr) è andato molto forte, sono contento per lui, e si vede che questa gara si sta muovendo". Thomas Ceccon commenta, con un pizzico di delusione, l'argento nei 100 dorso.

"L'arrivo era un po' preparato, venivo qui per vincere ma va bene comunque ma con le pinze. Il tempo è comunque sotto i 52", che non facevo da tre anni. Non pensavo che potessero andare così forte, sono rimasto sorpreso ma complimenti a loro"

, ha aggiunto ai microfoni di RaiSport.