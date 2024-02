Grave infortunio per Sofia Goggia in allenamento: si teme frattura di tibia e perone

Stagione quasi sicuramente finita per Sofia Goggia. La 31enne campionessa azzurra si è infortunata nel corso di un allenamento a Temù, in provincia di Brescia, sulle piste Pontedilegno-Tonale. Le prime informazioni, da confermare, parlano di frattura di tibia e perone. Sofia era impegnata in un allenamento tecnico in vista della prova di gigante a Soldeu (Andorra) nel prossimo fine settimana.

"Sofia Goggia è caduta nel corso di un allenamento di gigante che si teneva sulla pista Casola di Pontedilegno, inforcando con la gamba destra in una porta che girava verso destra. Al momento è presto per una diagnosi precisa - fanno sapere fonti della Federsci - Goggia si recherà a Milano per approfonditi controlli medici".

La regina della velocità avrebbe sentito un dolore alla caviglia, senza però acutizzarsi come in passato, tanto da riuscire anche a togliere lo scarpone dall'articolazione interessata. I primi soccorsi hanno provveduto ad immobilizzarle la gamba infortunata. Ora è stata trasportata a Milano in elicottero per essere sottoposta ai primi esami, sotto la supervisione del responsabile medico Fisi, Andrea Panzeri.

L'ennesimo grave infortunio per l'azzurra che rischia ora di compromettere la propria rincorsa verso i Mondiali 2025 e le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ultimi traguardi per una carriera sempre al limite, caratterizzata da grandi successi, ma anche terribili cadute. La sciatrice bergamasca (24 vittorie in Coppa del Mondo) in questa stagione aveva raccolto sei podi (due successi, nel SuperG a St.Moritz e nella libera di Altenmarkt) ed era al comando della Coppa del Mondo di discesa e quinta in quella generale. Nell'ultima gara disputata, il gigante di Plan de Corones, aveva ottenuto un significativo quinto posto, tornando in top 5 tra le porte larghe dopo oltre sei anni. Insomma una botta tremenda che proprio non ci voleva.