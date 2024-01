Sofia Goggia da urlo ad Altenmarkt: conquista la prima vittoria stagionale in discesa

Sofia Goggia torna alla vittoria e vince la discesa libera di Altenmarkt-Zauchensee ventiquattro ore dopo il SuperG concluso con una scivolata. L'Italia dello sci femminile vive un'altra giornata storica, con due atlete sul podio della discesa. Sofia, però, non è l'unica azzurra a gioire. Terzo posto, infatti, per Nicol Delago che ha chiuso la sua prova ex equo con l'austriaca Puchner a 34 centesimi da Goggia. Per la più grande delle sorelle Delago è il quarto podio in carriera in Coppa del Mondo, il primo dalla discesa di Altenmarkt del 2020.





A Altenmarkt-Zauchensee vince Sofia Goggia con una grandissima all’attacco, ingiocabile Sofi! Bravissima anche Nicol Delago che arriva terza #EurosportSCI #SciAlpino #AlpineSkiing #Goggia pic.twitter.com/YvytFeASez — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 13, 2024

Un successo tanto atteso per la bergamasca che nella sua specialità non trionfava dal 26 febbraio 2023, a Crans-Montana. Ma non solo, la sciatrice azzurra ottiene la vittoria numero 24 della sua carriera (la diciottesima in discesa) e raggiunge Federica Brignone e Gustav Thoeni nella classifica all-time degli italiani più vincenti.

La gara

La campionessa bergamasca è molto precisa nei passaggi chiave della pista austriaca, composta sui salti, e riesce a mantenersi sempre ad una velocità altissima, irraggiungibile per le avversarie. Il suo tempo finale è 1'46''47, 10 centesimi prima dell'austriaca Stephanie Venier e 34 centesimi meglio della coppia Delago-Puchner, al terzo posto. Tredicesima Laura Pirovano a 1"26 davanti a Federica Brignone (+1"39) con una gara viziata da qualche errore. Al 22° posto Nadia Delago (a 2"). In fondo alla classifica Marta Bassino (4"38) che ha commesso un errore nella parte alta del tracciato.

Una vittoria che le consente di infrangere il tabù della Kalberloch, dove non era mai salita sul podio prima: due cadute, un quarto e un 18° posto finora in Coppa del Mondo. E chiude i conti con una pista in cui nel febbraio 2011 si infortunò: in una discesa di Coppa Europa finì nelle reti, procurandosi un trauma cranico e un importante strappo muscolare. Goggia mantiene il pettorale rosso della disciplina con 230 punti, davanti a Flury con 137 e Puchner a 131. Nella generale Brignone recupera altri punti a Mikaela Shiffrin (assente) e si porta a -164 dalla leader. Domenica, il programma delle gare austriache si chiuderà con il secondo superG, con partenza programmata alle 11.