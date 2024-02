I fischi, il bacio e il palco da un milione di euro: ecco il Super bowl di Taylor Swift

Il Super bowl è la finale del campionato della National Football League, la massima serie del football americano e ieri ha visto contrapposti i Kansas City Chiefs, campioni in carica, leader della National Football Conference - NFC e dell’American Football Conference - AFC , e i San Francisco 49ers. Un remake della sfida del 2020 che è stata vinta dai Chiefs che, sugli spalti, rispetto alla finale di 4 anni fa potevano contare su una tifosa d'eccezione, Taylor Swift. La cantante più acclamata del mondo è riuscita a raggiungere Las Vegas, sede della partita, per assistere alla partita del suo fidanzato Travis Kelce, che milita nel ruolo di tight end per i Chiefs, una vera e propria celebrità nel mondo del football americano.

La star della musica si trovava in Giappone fino a qualche ora prima per una serie di concerti che ha tenuto nella capitale. Con un aereo privato, sfruttando la differenza di fuso orario, è riuscita ad atterrare a Los Angeles e da lì a dirigersi in Nevada per assistere alla gara, arrivando circa 2 ore prima dell'inizio dell'incontro. Un tour de force che evidentemente l'artista ha fatto con piacere per seguire il suo amato, che anche dietro il suo incoraggiamento durante la gara ha sollevato la coppa per la seconda volta di seguito. Non sono state poche le volte in cui, durante la gara, le telecamere presenti all'Allegiant Stadium di Las Vegas hanno inquadrato l'artista "Re mida" del pop internazionale. E non sono nemmeno mancati i fischi per la cantante da parte dei tifosi della squadra avversaria rispetto a quella di Kelce. Fischi ai quali la pop star ha replicato bevendo una bibita tutta d'un fiato per poi sbattere con stizza il bicchiere sul tavolo di fronte. Una vera e propria provocazione che le ha provocato ancora più fischi ma, dopo tutto, irrilevanti per l'artista, che ha potuto assistere alla vittoria del fidanzato.

Il palco privato dal quale la cantante ha seguito le gesta di Kelce, scatenandosi come una vera tifosa, secondo quanto riferito costava più di 1 milione di dollari. E alla fine della gara, quando il fidanzato ha alzato la coppa, non è riuscita a trattenere la commozione per quel traguardo. Durante la premiazione, Swift è scesa in campo insieme agli altri familiari dei campioni e ha baciato in mondovisione il suo fidanzato, scatenando gli applausi dei presenti. La relazione tra Kelce e Swift dura ormai da qualche tempo e secondo i ben informati i due sarebbero molto affiatati.