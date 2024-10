I neozelandesi dettano legge. Emirates va sul 3-0

Ascolta ora 00:00 00:00

Emirates Team New Zealand vince ancora contro Ineos Britannia portandosi sul tre a zero. È stato determinante un errore in partenza di Ineos, in un incontro troppo ravvicinato che è costato una penalità alla barca inglese, costretta così a inseguire per tutta la regata.

I kiwi, come nella prima giornata, sembrano decisamente più veloci in tutte le condizioni e si stanno dimostrando anche più bravi nell'interpretare il campo di gara. Come al solito. Oggi si recupera la prova che ieri non è stato possibile correre per mancanza di vento.