Impresa di Sofia Raffaeli: oro agli Europei di ginnastica ritmica nella palla e nelle clavette

Sofia Raffaeli ha conquistato la medaglia d'oro alla palla e alle clavette agli Europei 2023 di ginnastica ritmica, in programma a Baku, in Azerbaijan. Dopo uno storico argento nell'all around, la 19enne azzurra si è ripetuta, salendo sul gradino più alto della rassegna continentale con il punteggio di 33.650 nella palla, precedendo la bulgara Stiliana Nikolova, argento con 33.350, e l'azera Zohra Aghamirova, bronzo con 32.850. Bis nelle clavette per l'azzurra, con punteggio di 33.000, seconda Boryana Kaleyn con 32.450, terza Ekaterina Vedeneeva con 31.700.

Per Raffaeli, 19 anni, formica atomica di Chiaravalle, portacolori delle Fiamme Oro, le due vittorie di oggi a questa kermesse continentale arrivano dopo l'argento di ieri nell'all-around. Sofia lo scorso anno alla palla aveva conquistato l'argento europeo e l'oro iridato. In carriera Raffaeli vanta già tre successi in Coppa del mondo alla palla. Nella finale al cerchio invece, Raffaeli ha chiuso al quarto posto (32-50 punti), mentre la medaglia d'oro è stata vinta dall'ucraina Viktoriia Onopriienko (33.250).

OROOOOOOO EUROPEO PER SOFIA



Prova fantastica di Sofia Raffaeli alla palla! L'azzurra chiude con il punteggio di 33.650 ed è medaglia d'oro #Gymnastics | #Rhythmic | #Baku2023 | #Raffaeli pic.twitter.com/wvrhaqchXT — Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 21, 2023

L'argento nell'all around

Da campionessa del mondo a vicecampionessa d'Europa nell'all around. Sofia Raffaeli non riesce a bissare a livello continentale il titolo iridato conquistato l'anno scorso, ma quella della 19enne marchigiana è comunque un'impresa, dato che prima d'ora nessuna atleta individuale azzurra aveva conquistato una medaglia nel concorso generale europeo, riuscendoci solo nelle finali di specialità. A salire sul gradino più alto del podio è stata la bulgara Boyana Kaleyn e anche la medaglia di bronzo è andata ad un'atleta della Bulgaria, Stiliana Nikolova.

Un risultato di grande prestigio per Raffaeli, che però si è detta non molto soddisfatta della sua prestazione. "Sono felice della mia gara perché ho fatto tutti gli attrezzi senza errori ma so di non aver dato il massimo - ha dichiarato in mixed zone l'azzurra -. Ho comunque una medaglia d'argento al collo che ripaga di tutto il lavoro fatto. Per strategia io e la mia allenatrice Julie abbiamo deciso di togliere qualche difficoltà, soprattutto alla palla, ma forse ho tolto un pò troppo.Sicuramente sono molto più felice rispetto alle qualifiche, perché sono riuscita a fare tutti e quattro gli attrezzi senza errori. Dedico la medaglia a tutta l’Italia, in particolare alla mia allenatrice Julie e ovviamente alla ginnastica Fabriano, alle Fiamme Oro e alla ginnastica italiana".

Raffaeli è comunque reduce da una stagione ricca di grandi successi. Dopo i 5 ori ai Mondiali 2022 di Sofia, le 14 medaglie nel circuito di World Cup 2023 e il settimo scudetto consecutivo per la Ginnastica Fabriano, la formica atomica - come amichevolmente l'hanno soprannominata - adesso è pronta per chiudere al meglio la kermesse europea.