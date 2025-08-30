Italvolley femminile inarrestabile: Germania sconfitta 3-0, adesso i quarti dei Mondiali in Thailandia

Con un'altra prestazione eccezionale l'Italvolley femminile di Julio Velasco sconfitte nettamente la Germania ai Mondiali in corso in Thailandia con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-18, 25-11) volando ai quarti di finale. La miglior realizzatrice di giornata è stata Paola Egonu con 21 punti (4 muri e 1 ace). Si tratta della 33esima vittoria consecutiva della Nazionale Italiana femminile in manifestazioni ufficiali (ultima sconfitta il 1° giugno 2024 contro il Brasile in Nations League.

Un'altra prova di forza

Dopo il cammino netto nel girone eliminatorio, nella prima gara da dentro o fuori le azzurre capitanate da Danesi non hanno avuto alcun passaggio a vuoto contro le ostiche avversarie tedesche vincendo nettamente e mostrando qualità già viste in numerose altre occasioni come la grande solidità e autorevolezza. Al PalaHuamark erano presenti anche l’Ambasciatore Italiano a Bangkok, Paolo Dionisi, e il presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi. Ai quarti di finale (mercoledì 3 settembre), adesso, se la vedranno contro una tra Polonia e Belgio (in campo subito dopo l’Italia).

Una gara in equilibrio soltanto nel primo set, poi le azzurre hanno preso il largo prima di trovarsi sotto per 14-12: grazie a degli ottimi muri e ai punti di Egonu l'Italvolley si riporta avanti chiudendo 25-18. Terzo set quasi senza storia con un gap incolmabile grazie a un attacco super e al netto calo tecnico delle tedesche.

Le parole di Velasco

" È stata una partita diversa da quello ci aspettavamo. loro ricevevano male e questo ci ha avvantaggiato. ", ha dichiarato ai microfoni della Rai il ct Julio Velasco. " Non ci siamo abbattuti quando ci hanno messo in difficoltà - ha aggiunto - Ora guardiamo ai quarti, partita dopo partita. Nessuno ci regala niente ".