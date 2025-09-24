Italvolley perfetta: asfaltato il Belgio, è semifinale ai Mondiali

Una gara perfetta, eccezionale, straripante contro lo stesso Belgio capace di vincere nel girone eliminatorio che ci ha costretti al secondo posto ma l'Italvolley, oggi, ha spazzato ogni dubbio sulla sua forza: 25-13, 25-18, 25-18 con la semifinale raggiunta al Mondiale di Manila contro la vincente di Polonia-Turchia.

Le parole di De Giorgi

" Oggi abbiamo fatto una partita di intensità ancora più alta rispetto all'ultima, vuol dire che stiamo crescendo e questo ci dà grande fiducia ": sono queste le prime parole del ct dell'Italvolley, Fefè De Giorgi, ai microfoni di RaiSport. " I ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo fatto qualche cambiamento rispetto all'altra partita con il Belgio, dando una grande pressione al servizio. Abbiamo lavorato bene anche con muro e difesa. Siamo contenti di giocare ancora per le medaglie, non è facile rimanere sempre nell'eccellenza ma adesso viene il bello. Ora ci godiamo il momento, vedremo la partita tra Polonia e Turchia con l'esperienza dei polacchi che può contare ", ha aggiunto.

Le parole di Romanò e Gargiulo

" Abbiamo fatto un'ottima partita, arrivati con la testa giusta. L'abbiamo preparata bene ma non abbiamo dato occasioni per farli tornare in partita ", ha spiegato Gargiulo. " Volevamo la rivincita e l'abbiamo vissuta in quel modo, siamo entrati cattivi dal primo all'ultimo punto ", ha sottolineato Romanò.

La netta vittoria dell'Italia

Avevamo negli occhi il timore della gara del girone eliminatorio dove è arrivata l'unica sconfitta ma ogni dubbio è stato spazzato via sin dall'inizio del primo set con un dominio dell'Italvolley a tratti schiacciante: con un ace di Romanò gli azzurri volano subito 9-4, il Belgio non riesce a prendere le distanze e l'italia sale addirittura 12-5. Servizio e muro sono due fondamentali in netta crescita rispetto alle gare precedenti, arriva il parziale di 20-9 con un ace di Michilietto. I fiamminghi ci capiscono poco e la prima frazione si chiude in modo abissale, 25-13.

Nel secondo set le cose si sono mantenute più o meno come nel primo: azzurri attentissimi e impeccabili oltre a mettere molta pressione sugli avversari: 6-2, 7-5, 10-8 alcuni parziali per l'Italvolley con il Belgio che tenta di accorciare il punteggio ma poi arriva il controbreak azzurro e con un bel lungolinea di Romanò arriva il 15-11. Difesa italiana stratosferica, 18-12 e poi arriva il 20-13 ancora con Romanò che prova ad allungare in maniera determinante. I belgi provano a farsi sotto con due mini break e l'invasione di Michieletto ma poi finisce 25-18 con un altro dominio dei ragazzi di De Giorgi.

Il terzo set è logicamente il più equilibrato, il Belgio si gioca tutte le chance di rimanere nel match e sale di livello: sul 10-10 punto azzurro ed ace di Michilietto, Italia 12-10 e immediato time-out chiamato dagli avversari. Subito dopo arriva un altro straordinario muro dell'Italvolley con Russo (13-10) e poi Mattia Bottolo conquista il 14° punto. I quattro punti di vantaggio continuano fino al 20-16 quando arriva un altro straordinario ace di Michieletto che vale il 21-16, poi Giannelli con una gran difesa e successivo attacco valgono il 22-16. Il Belgio non c'è più, 23-16 con un'Italia oggi davvero straripante.

Sul 24-18 ben sei match point per la semifinale: Russo piazza un ace che fa esplodere di gioia, 25-18 e Italia ancora tra le quattro formazioni più forti del mondo.



Azzurri in grande forma, 3-0 (25-13, 25-18, 25-18) al Belgio e pass per la semifinale conquistato

27/09, #LaNazionale | #MWCH2025 | #Philippines2025 | @Philippines2025 pic.twitter.com/Gyiggy6c6T