"Attraverserò lo Stretto di Messina". La missione estrema di Jaan Roose su una slackline

Un’impresa per entrare nella storia. L’atleta Jaan Roose proverà ad attraversare lo Stretto di Messina su una slackline, una fettuccia ad altissima tecnologia. L’estone del team Red Bull sfiderà se stesso a luglio, l’annuncio è arrivato direttamente sui suoi canali social. Si tratta di una prova tutt’altro che facile, anzi: il coefficiente di difficoltà è molto, molto alto: un percorso mozzafiato di oltre 3,5 chilometri – più di trenta campi da calcio – per il quale serviranno tra le tre e le quattro ore.

Attraversare lo Stretto che separa la costa calabrese da quella siciliana consentirebbe a Jaan Roose di infrangere il record mondiale di slackline, superando di quasi un chilometro il precedente primato di 2,7 chilometri. “Sarà una sfida per me stesso” , ha ammesso l’estone: “Il livello di follia da 1 a 10? 10+1. Mentre sono in quota sento un po’ di eccitazione, un po’ di paura, un po’ di fastidio per dover attraversare una distanza così lunga. Non ho maestri né avversari” .

Tre volte campione di slacklining, Roose è stato il primo e unico atleta a fare un salto all'indietro su una slackline e ha inanellato una lunghissima serie di record. La nuova sfida riguarda lo stivale, lo Stretto di Messina, studiato minuziosamente attraverso numerosi sopralluoghi. Come riportato da Sportmediaset, il 32enne partirà da Santa Trada (Villa San Giovanni) da un punto del pilone alto 265 metri e proverà ad arrivare a Torre Faro (Messina) ad un’altezza di 230 metri. Ma non è tutto. L’atleta infatti dovrà affrontare un dislivello di circa 13 metri tra l’altezza di partenza e quella che troverà nella parte centrale.

"Lo scenario incantevole dello Stretto di Messina - culla di storie eroiche come quelle omeriche - sarà la casa perfetta per una nuova impresa straordinaria" , il commento del sindaco di Messina Federico Basile e dell'assessore allo Sport Massimo Finocchiaro: "Siamo orgogliosi della scelta e siamo certi che l'atleta estone darà prova di una leggendaria ed emozionante traversata, mai vista prima" .

"Lo Stretto rappresenta da sempre un luogo 'emozionale' sotto ogni punto di vista e il connubio sport e mito proposto con l'atleta Jaan Roose è la promozione che questo territorio merita. È la Città che ci piace".

Sodddisfazione anche per, consigliere comunale con delega allo Sport del Comune di Villa San Giovanni: