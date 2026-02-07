Juve, le strisce orizzontali sulla nuova maglia scatenano le ire dei tifosi sui social. Il precedente

La Juventus si prepara a lanciare per la terza volta nella sua storia una quarta maglia: dopo le versioni 2019/20 e 2020/21, la Vecchia Signora continuerà a vestirsi di bianconero, ma le strisce saranno orizzontali e non verticali.

Una soluzione azzardata che, per quanto non si tratti dei primi kit da gara, sarà utilizzata in campo per alcuni match ufficiali: non tutti i tifosi l'hanno presa benissimo, in particolar modo quelli più ligi alla tradizione. C'è tuttavia un precedente illustre, per quanto non si tratti di una divisa in senso stretto ma di una maglia pre gara utilizzata nella stagione 1996/1997, ovvero quella successiva all'ultimo trionfo della Juve in Coppa dei Campioni: peraltro un'annata in cui la compagine allora guidata da Marcello Lippi portò a casa anche la Supercoppa Europea e la Coppa Intercontinentale. Si tratta quindi da un lato di un omaggio alla storia della Vecchia Signora, e dall'altro di una scelta di design fatta anche per incentivare i supporters bianconeri all'acquisto di un kit che difficilmente si rivedrà presto in campo.

L'idea di questa quarta maglia per la stagione 2026-27 nasce da una collaborazione tra lo sponsor tecnico del club, Adidas, e lo Studio Sgura di Milano, e le anticipazioni su quello che dovrebbe essere l'aspetto definitivo del quarto kit arrivano grazie a FootyHeadlines. Per la prima volta nella sua storia, quindi, la Juventus scenderà in campo con le strisce orizzontali, essendo il precedente legato esclusivamente a fasi di riscaldamento o "di passeggio". Il logo dello sponsor "Jeep" e quello di "Visit Detroit" sono destinati a comparire al centro del petto in colore bianco stagliandosi sullo sfondo nero di una delle strisce orizzontali: sulla stessa linea anche il simbolo della "Adidas" da un lato e la "J" di Juventus dall'altro.

Chi è interessato all'acquisto della nuova quarta maglia, a breve a disposizione di tutti, dovrà prepararsi a sborsare una cifra rilevante, dal momento che a quanto pare Adidas ha intenzione di mettere in vendita esclusivamente la versione "Authentic" da gara e non la replica di solito meno costosa: si parla di una cifra intorno ai 150 euro.

Come detto, non tutti l'hanno presa bene, e già sono numerosi i meme in cui si fa il confronto con le storiche divise indossate dai carcerati. "Questa l'hanno cannata totalmente...i commenti "Banda Bassotti" si sprecheranno", commenta un utente su X. "Non oso immaginare i commenti", gli fa eco un altro.

"Proviamo semplicemente disgusto per questo orrendo merchandising di magliette per spillare soldi ai tifosi. Della Juve noi amiamo la maglia iconica bianconera con lo sponsor Danone sul petto racchiuso in una nuvola blue", aggiunge un internauta.