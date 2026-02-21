Klaebo nella leggenda: sei ori nella stessa edizioni dei Giochi olimpici invernali, nessuno come lui

Johannes Høsflot Klaebo è il primo atleta delle Olimpiadi invernali a vincere ben sei medaglie d’oro nella stessa edizione superando il record del pattinatore di velocità statunitense, Eric Heiden, che di medaglie d’oro ne aveva vinte cinque nel 1980.

I sei ori da record

Klaebo aggiunge il suo oro nei 50 km di sci di fondo allo skiathlon, alla staffetta 4x7,5 km maschile, alla 10 km stile libero maschile, alla sprint classica maschile e alla sprint a squadre stile libero maschile. Nato il 22 ottobre 1996 a Oslo, nella 50 km “l'alieno” ha fatto la differenza nell’ultimo giro staccando nettamente il connazionale Martin Løwstrøm Nyenget.

Quest’ultima vittoria, poi, ha contribuito a far sì che la Norvegia stabilisse un nuovo record nazionale di 18 medaglie d'oro e 40 medaglie totali alle Olimpiadi invernali, con Klaebo che ora detiene 11 ori olimpici in carriera.

Le parole di Klaebo

“Sono felice ma è stata una gara durissima su un percorso molto faticoso. La stanchezza mi impedisce di ragionare su cosa è successo: avrò bisogno di tempo per capire il valore di un’impresa che prima delle Olimpiadi poteva sembrare un sogno impossibile. La spinta per provare a farcela è partita proprio dalla volontà di fare qualcosa di impensabile”, ha dichiarato il norvegese dopo aver tagliato il traguardo.

Klaebo estende, inoltre il suo record personale per il maggior numero di ori vinti alle Olimpiadi invernali arrivando a quota 11 e diventando il primo atleta a vincere tutte e sei le gare di sci di fondo in una sola Olimpiade.

Solo il grande nuotatore statunitense Michael Phelps, vincitore di 23 medaglie d'oro, può vantare più titoli olimpici.

Un atleta unico

Nato a Oslo, da bambino Klaebo si è trasferito a Trondheim, paradiso delle piste per lo sci di fondo, un trasferimento che lo ha visto diventare il più grande praticante di questo sport di sempre.

Nessun altro uomo, in attività o in pensione, si avvicina al suo record di 116 vittorie in Coppa del Mondo, mentre lui è anche 15 volte campione del mondo, avendo vinto tutti e sei i titoli nell'edizione dello scorso anno sulle nevi di casa a Trondheim.