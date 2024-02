"Lacerazione dentro al petto". Lo sfogo di Sofia Goggia

Sono tempi duri, e non potrebbe essere altrimenti, per una delle regine azzurre dello sci, Sofia Goggia, che poco più di due settimane fa ha subìto l'ennesimo infortunio della sua carriera che la costringe a dire addio a questa stagione dopo un inizio super fatto principalmente di vittorie e ottimi risultati. Nelle ultime ore la sciatrice 31enne di Bergamo ha scritto un lungo post sul proprio account Instagram raccontando a chi la segue qual è il suo attuale stato d'animo.

Lo sfogo social della Goggia

" Se questo è il piano che Dio ha riservato per me, altro non posso fare che spalancare le braccia, accoglierlo e accettarlo", inizia la Goggia, sottolineando che la frase in questione già utilizzata a Pechino è della collega Elena Fanchini, ex sciatrice che si è ritirata nel 2020, utilizzando quell'espressione quando venne a conoscenza di aver avuto la ricaduta da un tumore. " Mi sono ispirata a Lei, l’ho fatta 'mia' ed è ciò che mi sono detta quando mi stavano trasportando a Milano in elicottero, con la ferma consapevolezza che quella sgradevolissima sensazione che avevo avuto in pista, quando ancora non mi ero fermata dalla caduta, era veritiera: la mia tibia era rotta e frantumata" .

"Lacerazione dentro al petto"

Nel suo lungo sfogo, cita il padre che l'ha rincuorata sottolineando che il dolore che prova non sarà invano. " Anche se poi il tempo mi dirà che lui aveva ragione, attualmente stento a crederci - spiega Sofia Goggia - Non è un osso che si rompe e non è la fatica, seppur pesantissima, del settimo, complicato, intervento chirurgico in carriera. Ciò che fa male, davvero male, è quella lacerazione che sento dentro al petto, strappo che solo io posso avvertire radicato nel mio profondo, figlio del fatto di essere per l’ennesima volta a tu per tu con me stessa in una situazione del genere nonostante gli sforzi, l’impegno e le scelte lavorative affinché la possibilità che questo tipo di avvenimenti potesse accadere, si riducesse drasticamente" .

Parole pesanti che non hanno bisogno di commento: chi per sette volte si infortuna e deve subire un intervento chirurgico, come accaduto a lei, mostra soltanto che con forza di volontà e la tempra di cui è dotata si possono superare anche gli ostacoli più duri. "Fa malissimo", rincara la dose, ricordando ancora una volta il senso nelle parole di Elena Franchini, la sua "Elly" che " aveva ragione: per quanto dura sia accettare questa situazione, non posso fare altrimenti; il senso forse arriverà poi. È 'solo' una prova in più: difficilissima, tosta, ma una in più" .

La promessa al padre