La mail, poi l'ordine di lasciare l'accademia: licenziata l'allenatrice delle "farfalle" Maccarani

Le vicende giudiziarie che la vedono sua malgrado protagonista con i presunti abusi e maltrattamenti a due atlete dell'accademia di Desio (Monza e Brianza) sono costati il posto di lavoro alla storica direttrice tecnica della ginnastica ritmica, Emanuela Maccarani, che da 30 anni ricopriva quel ruolo nella Nazionale italiana allenando le farfalle. Il licenziamento è arrivato dal nuovo presidente della Fgi (Federazione Ginnastica d'Italia), Andrea Facci, fresco di elezione dopo essersi insediato lo scorso 1° marzo.

"Ciclo esaurito"

È il gip di Monza che ha deciso per la non archiviazione del caso con la Procura che adesso dovrà disporre dell'imputazione coatta e un processo sportivo da iniziare nuovamente. Nel frattempo, sarà lo stesso Facci a diventare a ricoprire, ad interim, quel ruolo fino al prossimo 30 giugno. " Gli attuali consiglieri e il sottoscritto avevano deciso che questo ciclo fosse esaurito. Bisogna ringraziare Emanuela Maccarani per tutti i suoi successi, guardando al futuro con ottimismo e fiducia e nuova energia ", è la nota che è stata comunicata quest'oggi con una comunicazione attraverso Posta elettronica certificata (Pec) intorno alle ore 13 del 26 marzo.

Lo sfogo di Maccarani

Si è invece mostrata stupita ma soprattutto amareggiata Emanuela Maccarani che a La Presse ha spiegato di aver appreso la notizia "dai social e parallelamente mi è arrivata la lettera di licenziamento dalla federazione senza nessun preavviso telefonico o verbale da parte del presidente che ho anche avuto modo di incontrare venerdì scorso l'ultima volta dove appunto palesava la possibilità per la direzione tecnica ma assolutamente non mi aveva detto nulla per quanto riguardava la questione della squadra ”. L'ex direttrice spiega che fino alle ore 14 fosse all'oscuro di tutto, così come le sue allieve, e definito la situazione " veramente drammatica. Da domani mattina non posso più venire in palestra" .

