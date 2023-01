Lindsey Vonn di notte sulla pista più difficile del mondo: ecco come è andata

La sciatrice statunitense Lindsey Vonn è tornata sugli sci per realizzare il sogno di una vita: scendere lungo la pista Streif di Kitzbuehel (Austria), considerata la pista più difficile del mondo e per questo riservata solo al Circo bianco maschile.

Ha vinto tutto quello che c'era da vincere e quando era in attività non aveva nascosto di volersi confrontare almeno una volta con gli uomini (desiderio mai esaudito). Adesso lo ha fatto addirittura in notturna inquadrata dalle telecamere dello sponsor Red Bull. La Vonn ha affrontato la pista sulla quale erano tracciate le porte con i pali illuminati, con coraggio, velocità e ancora con un'ottima azione sotto l’aspetto tecnico. A 38 anni, è stata perfetta a 100 km orari sul difficile salto iniziale della Mausefalle (trappola per topi), poi in uscita dallo Steilhang e sul grande traversone della pista austriaca, l'Hausbergkante. Che dire, una discesa da brividi.

VONN SULLA STREIF, CHE SPETTACOLO



L'icona dello sci statunitense è tornata sugli sci da discesa quattro anni dopo la fine della sua carriera per realizzare il suo sogno #EurosportSCI | #FISAlpine | #Streif | #Kitzbuehel | #Vonn pic.twitter.com/SI7t8XgW1y — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 20, 2023

"La Streif è l’apice di tutte le discese, il percorso più difficile al mondo - ha dichiarato la campionessa americana -. Nessuno credeva che potessi farcela. Dopo tutti gli infortuni subiti, avere l’opportunità unica nella vita di realizzare il mio sogno è incredibile. Ho sempre avuto rispetto per gli uomini che hanno corso lungo la Streif, ma ora ne ho ancora di più, perché una cosa è percorrerla e un'altra è sciare per vincere; e ora posso comprendere appieno cosa significhi. Mi ha dato una prospettiva più ampia di quanto questi uomini siano davvero straordinari".

Insieme a Schwarzenegger

La strana coppia tra le nevi di Kitzbuehel: tra gli spettatori della gara di discesa libera maschile che si è svolta sabato in Austria c'erano anche due ospiti di eccezione. Sorridenti e divertiti la campionessa americana Lindsey Vonn e Arnold Schwarzenegger non si sono nascosti ai fotografi e hanno seguito fianco a fianco la gara.

Chi è Lindsey Vonn

Ritiratasi nel 2019 dopo aver vinto 82 gare di Coppa del mondo - primato ora eguagliato da Mikaela Shiffrin - salendo sul podio ben 137 volte. Ha in bacheca ori olimpici e mondiali e quattro Coppe generali. Cullava ancora un sogno sportivo da esaudire e gli organizzatori di Kitzbuehel con la complicità di RedBull, l'hanno accontentata: scendere dalla Streif.

Ma per non interferire con i giorni di prova e di gara c'era un’unica soluzione seppur folle: scendere di notte con una pista nemmeno così illuminata. Nessuna donna aveva provato l'impresa: la Streif è un osso duro e lo ha dimostrato sempre. Non l'hanno fermata i tanti infortuni, le tante operazioni al ginocchio e nemmeno i lutti che l'hanno colpita (di recente ha perso la madre ammalata di Sla). Adesso però ha realizzato il suo sogno.