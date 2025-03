Livigno in pole, da domenica scattano i test per i Giochi olimpici

Veduta della pista LAM - Livigno Aerials & Moguls sul versante Carosello 3000, dove si terranno le competizioni di Aerials e Moguls. È stata in assoluto la prima venue olimpica di Milano Cortina 2026 a essere completata. La pista verrà utilizzata la prima

Ascolta ora 00:00 00:00

Prove generali di Giochi invernali a Livigno, sulla prima venue olimpica a essere terminata, la pista Livigno Aerials & Moguls. Questa la location del test event dedicato alle specialità di aerials e moguls, con le finali Fis della Coppa del mondo sulla pista che assegnerà poi i titoli a cinque cerchi: due giorni di allenamento per il 9 e 10 marzo, a poco meno di 11 mesi dall'inizio delle competizioni olimpiche, previste per il 6 febbraio 2026. Quindi spazio alle gare maschili e femminili di moguls dal giorno 11, con il dual moguls il giorno successivo e l’aerials a chiudere il programma, giovedì 13. Salti acrobatici e discese testano quindi le infrastrutture protagoniste delle sfide di Milano-Cortina 2026, evento per il quale Livigno ha visto riversarsi sul proprio territorio 160 milioni di investimenti.

“Le opere in corso non si limitano alla preparazione dei Giochi Olimpici”, ha spiegato Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, durante la sua visita ai cantieri, “ma puntano a rafforzare il ruolo della località come hub sportivo internazionale e destinazione turistica di eccellenza. Inizia un percorso che non solo garantirà il successo delle competizioni, ma lascerà una eredità duratura per la comunità e il turismo del territorio”.

Il test event, “è da considerare come il primo via alle Olimpiadi”, ha aggiunto Morelli, “un’importante prova generale per le competizioni olimpiche che permetterà di testare l’efficacia delle infrastrutture, l’organizzazione e la logistica, in vista dell’evento principale”.

Per il quale sono in fase di completamento anche uno snowpark per le gare di snowboard, un parcheggio sotterraneo sul versante Mottolino, un bacino alpino per l’innevamento artificiale a 2600 metri di quota e un collegamento tra i due versanti con doppia linea di cabinovia e parcheggio nella stazione intermedia.