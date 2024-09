Luna Rossa ancora ko: American Magic vince la sesta regata e allunga la serie

Ascolta ora 00:00 00:00

Luna Rossa manca un altro match point e appuntamento ancora rinviato con la finale di Louis Vuitton Cup. La semifinale resta ancora aperta: American Magic batte l'imbarcazione italiana (squalificata per aver superato il limite massimo di uscita dal boundary) e conquista il secondo punto. L'equipaggio guidato da Max Sirena è avanti 4-2 sugli americani. Necessaria a questo punto la settima regata. Le condizioni di vento sono davvero al limite, ancora incerta la possibilità di gareggiare. Si attende la decisione degli organizzatori.

Parte meglio American Magic, che taglia la strada a Luna Rossa e prende la testa al gate 1. Poi gli americani abbassano la velocità e Luna Rossa ne approfitta portandosi avanti di un centinaio di metri. Entrambe le barche vanno verso il boundary di sinistra: questo va a vantaggio dell'italiana, che aumenta il vantaggio oltre i 200 metri. Dopo la prima boa il vantaggio su American Magic si assesta sui 47 secondi. Lo scenario cambia improvvisamente. Luna Rossa cade dal foil e deve tornare quasi indietro per prendere vento e gli americani si mettono davanti. Il vento sta calando.

A metà del campo di regata le condizioni sono davvero difficili. In pratica si procede in orizzontale e le due imbarcazioni provano a cercare vento. Luna Rossa si porta fuori dal boundary e prende una penalità. Vento sui 9 nodi ora, American Magic è ferma da alcuni secondi. La penalità viene tolta agli italiani, che hanno fatto la magia di cercare il vento fuori dal boundary: hanno trovato vento e velocità, ora vola Luna Rossa. Le due contendenti entrano nello stesso momento al gate 2. La regata viene accorciata a quattro gate. La distanza si assesta a non più di 30 metri. Ci sono continui cambi di leadership, il vento sembra leggermente salito. American Magic taglia la strada agli italiani prima della penultima boa e le tolgono vento. Gli americani ora volano con un vantaggio di 2'50'', Luna Rossa giù dal foil. Entrambe le barche procedono in modalità dislocante. American Magic ha circa 800 metri di vantaggio su Luna Rossa. Gli americani tornano sul foil, ora hanno oltre 1,2 km di vantaggio su Luna Rossa, che ancora ferma alla boa 3 viene squalificata.

Intanto arriva un nuovo colpo di scena nell'altra semifinale con Alinghi Red Bull Racing che si è aggiudicato la prima regata in programma e ha

riaperto la corsa alla finale. La squadra svizzera ha dominato la prova costringendoa commettere nuovi errori soprattutto in presenza di onda portando così il computo sul 4-2 per gli inglesi.