Luna Rossa sconfitta nella nona regata: Ineos Britannia avanti 5-4

Ineos Britannia si aggiudica la nona regata di Louis Vuitton Cup battendo Luna Rossa con un distacco di 23". Vento costante e nei limiti, mare con onda corta che rende complicato mantenersi sui foil, e Britannia con un fiocco lievemente più grande di quello di Luna Rossa. Le barche partono praticamente insieme ma su mure e rotte diverse, con Britannia sul lato sinistro e Luna Rossa sul destro. Nel secondo incrocio del primo lato Britannia passa in testa, le distanze sono comunque minime, meno di 50 metri. Alla prima virata, quasi insieme, temporaneo vantaggio italiano, presto recuperato da Ineos.

Nella seconda boa il vantaggio britannico cresce a 12", la distanza 150 metri. Terza boa: 9" di vantaggio britannico e conseguente riduzione di distanza tra le due barche. Quarta boa: 7" di vantaggio Britannia, ma nel successivo quinto lato Luna Rossa tocca brevemente con lo scafo e lo svantaggio aumenta superando i 300 metri verso il giro di boa: 15" di vantaggio Britannia sul sesto lato, alla boa successiva è 18" all'inizio dell'ultimo lato di bolina. Ultima boa: 13" di distacco prima dell'ultimo lato. Britannia chiude in testa per il 5-4 con 23" di distacco.

Adesso Ineos conduce per 5-4 nella serie, in attesa del via del decimo round in programma alle 15.15.

Si gareggia al meglio delle 13 sfide.per ottenere il pass per la 37esima America's Cup, dove ad attendere la barca vincitrice c'è il defender, ovvero Emirates Team New Zealand.