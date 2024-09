Luna Rossa sfiorata da un fulmine batte il New Zealand. Poi un temporale ferma la regata

Ascolta ora 00:00 00:00

Luna Rossa brilla nel mare di Barcellona. Nella prima giornata della seconda fase dei Round Robin della Louis Vuitton Cup, dopo tre sconfitte consecutive arriva la prima vittoria dell'imbarcazione italiana contro Team New Zealand, che esce dal campo di regata nel final leg e viene squalificato.

Una prova magistrale per l'equipaggio italiano, che conquista un successo importante soprattutto sul piano del morale e in vista di un'ipotetica sfida per la Coppa America con protagonisti proprio la barca griffata Prada e Pirelli e quella dei neozelandesi. Poi il maltempo ferma tutto. Il comitato di regata, infatti, ha deciso di annullare le ultime due regate di giornata (American Magic-INEOS Britannia e Luna Rossa-Orient Express) per via dei fulmini sul campo di regata. Uno, infatti, è precipitato in mare davanti a Luna Rossa.

Sotto una pioggia battente, c'è stata una partenza fulminea di Luna Rossa, che è riuscita a infilare gli avversari in vista della linea di via e orzare immediatamente costringendo New Zealand all'errore guadagnando un vantaggio di quasi quattrocento metri di vantaggio. I rischi non sono mancati nemmeno per l'equipaggio italiano che, in virata prima del cancello di bolina, ha rischiato di ribaltarsi rimanendo in volo solo su un foil. I Kiwi hanno provato ad avvicinarsi nel corso del secondo lato di prua senza riuscirci, anche per via dell'ingresso perfetto nel cancello da parte degli uomini di Max Sirena che hanno chiuso la prima metà di gara con 23 secondi di vantaggio e lanciandosi a piena velocità verso il secondo lato di poppa.