La maratona di Roma compie 30 anni e fa il record di iscritti, oltre 50 mila

La Maratona di Roma, oggi denominata Acea Run Rome The Marathon, compie 30 anni e arriva alla sua maturità. Intesa come record del numero di iscritti, oltre 50 mila, che nel prossimo weekend correranno per le strade della Capitale e vivranno i villaggi al Palazzo dei Congressi dell’Eur, dove sono attese almeno 100mila persone tra attività dedicate allo sport e all’educazione idrica, e al Circo Massimo, all’interno del quale saranno posizionate tre autobotti per lo spugnaggio e il ristoro degli atleti. Il gruppo Acea ha anche sviluppato l’App Acquea, pensata per atleti, cittadini e turisti, che permette di individuare, tra 3.500 punti idrici geolocalizzati a Roma. Cisalfa Sport sarà presente in qualità di main sponsor per il biennio 2025-2026. Sarà una festa sociale e sportiva per la città e per i tantissimi partecipanti che arriveranno dall’estero per l’evento. Mai c’è stato un numero così elevato di stranieri: sono oltre 22 mila, quasi il doppio rispetto al 2024 e, solo nella corsa competitiva sui 42,195 chilometri, rappresentano oltre il 60 per cento del totale.

Un percorso unico al mondo, in pratica un museo a cielo aperto, con la partenza ai Fori Imperiali e l’arrivo al Circo Massimo. «La maratona festeggia un trentennale speciale, non soltanto per il Giubileo e per il percorso straordinario, ma per tanti eventi collaterali. Sarà una festa di sport particolarmente partecipata», ha sottolineato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri alla presentazione dell’evento in Campidoglio.

«Le corse su strada si confermano un asset fondamentale per Roma - ha detto Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale -. Sono una vetrina promozionale, generano posti di lavoro e indotto per il territorio: la proiezione delle ricadute economiche è stimata in 75 milioni di euro, in aumento rispetto ai 50 milioni del 2024. Ringrazio gli organizzatori per l’impegno e per una qualità sempre crescente: inoltre passare da 7500 tunnel del 2021 agli oltre 28 mila del 2025 è un grande traguardo».

Domenica 16 oltre alla gara vera e propria, si correrà anche la staffetta Run4Rome con squadre composte da 4 persone affronteranno le 4 frazioni previste per completare i 42,195 km del percorso e, attraverso la loro partecipazione, sosterranno il lavoro delle organizzazioni no profit che hanno

aderito al “Charity Program”. Imperdibile poi l'appuntamento di sabato 15 con la Fun Run, la stracittadina di 5 km da camminare o correre con la famiglia, i bambini o gli amici: partenza e arrivo all’interno del Circo Massimo.