Marcell Jacobs, è allarme. Ripescato in finale chiude in 10”44 rallentando dopo 50 metri

Un deludente Marcell Jacobs chiude ultimo la finale dei 100 metri all’esordio stagionale. A Turku, in Finlandia, il campione olimpico di Tokyo corre 50 metri e poi “passeggia” fino al traguardo, finendo ultimo in 10.44. In batteria, invece, il bresciano aveva chiuso in 10.30 al quarto posto, acciuffando l’ultimo atto grazie al secondo tempo di ripescaggio. Un campanello d’allarme che fa preoccupare in vista dei Mondiali di settembre, anche se c’è ancora tempo per ritrovare la condizione. Intanto, ritroverà il tifo degli italiani già questo venerdì, quando Jacobs correrà i 100 metri allo Stadio dei Marmi per lo Sprint Festival.

Il poliziotto gardesano sarà in pista insieme ad altri due protagonisti delle magiche notti d'agosto di Tokyo 2021: Lorenzo Patta e Fausto Desalu. Un anno fa Jacobs si impose in 10.07, vedremo cosa combinerà stavolta. Nello stesso meeting del Continental Tour, trionfa invece Mattia Furlani con 8.11 nel lungo e record italiano tolto dai giudici per un nullo.