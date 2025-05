Marie Eder Ferrero a 17 anni vince a Piazza di Siena

Doveva essere solo un test su un campo prestigioso e di altissimo livello tecnico. Ma per Marie Eder Ferrero - uno dei volti più giovani della storica famiglia piemontese, leader dell’industria dolciaria mondiale - l'esordio a Piazza di Siena ha subito regalato la prima vittoria allo CSIO di Roma, uno dei palcoscenici più importanti dell’equitazione mondiale. Diciassette anni appena (ne compirà 18 a ottobre), Marie Eder è raggiante dopo il successo nella tappa romana di Italian Champions Tour, nel circuito Sport, conquistato insieme a Felipe Coutinho Mendonca Nagata, suo istruttore e compagno di squadra del Fhorse Team. «La F l’abbiamo aggiunta per lei», scherza il coach spiegando la scelta di un nome così particolare.

È proprio con il brasiliano che la giovane Marie ha iniziato a montare, quando era poco più di una bambina: «L’equitazione non è una disciplina di famiglia - ha raccontato al termine della gara -. A mio fratello piacevano molto i cavalli e gli piaceva molto fare delle passeggiate, mi aveva portato qualche volta con lui ma non era scattata la scintilla. Poi una volta andai a vedere una gara a cui partecipava una mia amica. Ho visto come saltava e mi sono detta: 'ci provo'". Il feeling in questo caso è subito scattato con Felipe: «È stato il mio primo e unico e istruttore. Eravamo tra il 2019 e il 2020. All’inizio ho montato un cavallo che era stato importante per lui, aveva fatto belle gare ma era a fine carriera». E poi il colpo di fulmine: «La prima volta che ho saltato ho provato una sensazione spettacolare, indimenticabile».

Da lì una veloce ascesa, che l’ha portata questa settimana a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese: «È un posto incredibile, meraviglioso. Abbiamo deciso di venire per testare la mia preparazione su palcoscenici importanti». «L’obiettivo era fare esperienza, iniziare a saltare in campi di questo tipo - conferma Felipe -. È vero che l'obiettivo è sempre vincere, ma non ci avevamo proprio pensato in questo caso. Quindi è stato bellissimo». Nonostante la tensione di una gara su due giorni, Marie dice di aver vissuto tutto molto serenamente: «Ho dormito senza problemi sia stanotte che l’altra». «Lei è così, tranquilla e solare, lavorare con lei è bello anche per questo - conferma Felipe -. Tornerà presto su questo campo e lo farà già con questa esperienza che le darà un grande bagaglio e serenità per le prossime gare che disputerà qui».

Ora che la strada è imboccata, Marie sa che le pressioni aumenteranno, ma il sorriso non vacilla neanche un attimo: «Porto un cognome che ha volte può dare un po’ di pressione. Ma io comunque sono fiera. Prima viene Maria Eder e poi il cognome». Tanti i risultati rimbalzati dal Foro Italico a Piazza di Siena. Nel cuore di Villa Borghese, la formazione azzurra composta da Giacomo Casadei, Emanuele Gaudiano, Paolo Paini e Giulia Martinengo è riuscita a conquistare il terzo posto nella Coppa delle Nazioni dopo una gran rimonta nella seconda parte di gara, che ha permesso il “salto” dal settimo al terzo posto. Meno di ventiquattro ore dopo, nella gara a tempo Kep Italia, la nostra nazionale ha occupato le prime cinque posizioni: Giulia Martinengo ha preceduto Lorenzo De Luca e Davide Vitale; a ridosso del podio Filippo Bassan e Federico Ciriesi. Un 'high five' che dà il senso al magic moment dello sport italiano, che sia il tennis, gli sport equestri e non solo.

La mente non può che spostarsi a soli 4 km esatti dall’Ovale di Piazza di Siena, nella terra rossa del Foro Italico che ha visto in Jasmine Paolini protagonista assoluta, capace di vincere nel singolare e nel doppio (insieme a Sara Errani). Ma sono stati anche gli Internazionali di Lorenzo Musetti che dopo aver battuto Medvedev e Zverev, è stato ad un passo dal consegnarci il sogno di una finale tutta italiana contro il numero uno al mondo, Jannik Sinner, rientrato proprio a Roma dopo la squalifica e subito in grado di regalare spettacolo.

E domani l’Ovale più famoso al mondo è pronto a fare da cornice al Rolex Gran Premio

Roma con i migliori cinquanta cavalieri (18 hanno preso parte ai Giochi di Partigi nel 2024) di una fantastica edizione dello CSIO romano. Cinquecentomila euro di prize money in palio e diretta su Raiplay e Raisport.