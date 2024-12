Mattia Casse trionfa nel SuperG in Val Gardena: a 34 anni il primo successo in carriera

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italia torna a primeggiare nello sci maschile e lo fa con Mattia Casse in Val Gardena. Il 34enne piemontese ha conquistato il SuperG, regalandosi il primo successo in carriera in Coppa del Mondo, a 15 anni dall'esordio.

Il portacolori delle Fiamme Oro Moena ha anticipato di un solo centesimo l'americano Jared Goldberg e di quarantatré centesimi lo svizzero Marco Odermatt. Il digiuno azzurro nella specialità durava dal marzo 2019, quando Dominik Paris si impose a Soldeu. É il secondo successo italiano di sempre nel SuperG della Val Gardena dopo quello ottenuto da Werner Heel nel 2008.

Prestazione perfetta per Casse che ha provato a spingere sulla Saslong sin dalle prime curve, trovando la velocità lungo le Gobbe del Cammello che precedono il tratto pianeggiante. Il 34enne piemontese è arrivato leggermente lungo alla Curva della Casa, ma poi ha lasciato correre gli sci chiudendo in 1'28"23 dopo aver perso un poco in fondo.

"All'inizio mi sono detto: è meglio che mi sveglio - ha dichiarato ai microfoni Rai -. Stavo sciando bene in allenamento, questa è la prova". L'atleta di Moncalieri, figlio di Alessandro, negli anni '70 specialista del chilometro lanciato scomparso tre anni fa all'età di 75 anni, può finalmente festeggiare il successo, alla duecentesima gara in Coppa del Mondo.

La prima di Mattia Casse in Coppa del Mondo



L'Azzurro conquista il SuperG in Val Gardena con una bellissima prova#EurosportSCI #FISAlpine #SciAlpino #AlpineSkiing #Casse pic.twitter.com/BdvhDGUvei — Eurosport IT (@Eurosport_IT) December 20, 2024

L'unico a riuscire a rimanere in scia dell'azzurro è stato lo statunitense Jared Goldberg, che ha provato a far la differenza nel tratto alto grazie a un'uscita poderosa dal cancelletto e alla velocità guadagnata nel tratto pianeggiante. Qualche sbavatura sui muri di Sochers è costata cara a Goldberg che ha firmato le punte di velocità nell'abbrivio finale fermandosi a un solo centesimo da Casse. Niente da fare per lo svizzero Marco Odermatt che, se si eccettua il tratto di uscita dal cancelletto, non è riuscito mai a mettere la testa davanti all'azzurro. Il fuoriclasse elvetico non è riuscito a tenere la velocità di Casse perdendo costantemente sino al traguardo dove è giunto in terza posizione a quarantatré centesimi dalla vetta.

Più lontano Dominik Paris che ha tenuto duro soltanto nella parte alta prima dei muri del Sochers dove si è leggermente sbilanciato così come nelle Gobbe del Cammello. L'altoatesino ha provato a correggere con il corpo, anche in vista della Curva della Casa, terminando così in decima posizione con settantasette centesimi di ritardo dal connazionale.

La gara è stata interrotta dopo la caduta dell'austriaco Danklmaier.

Non sono mancate le sorprese: fuori il francese Sarrazin, che era stato secondo a Beaver alle spalle di Odermatt nel primo SuperG della stagione. Domani è in programma, poi l'appuntamento italiano di Coppa del Mondo continua con gigante e slalom in Alta Badia.