McIlroy in buca nel mito: Masters 2025 e Grande Slam

Se son Rose fioriranno. Nel giardino dell'Augusta National, Rory McIlroy ha colto il successo più grande ed è entrato nella storia del golf. Il 35enne nordirlandese ha vinto il Masters battendo al playoff l'inglese Justin Rose ed è diventato il 6° giocatore a completare il Grande Slam, cioè a vincere i 4 major. Era ora.

Sì, perché tante volte Rory era crollato in passato: più si avvicinava a realizzare il sogno della sua vita, più continuava a sfuggirgli. Anche domenica la tensione ha giocato un brutto scherzo: all'ultima buca gli bastava imbucare un comodo putt e invece niente. L'inerzia a quel punto sembrava tutta dalla parte dell'amico Rose, ma il nativo di Holywood (una sola elle) ha messo a segno due colpi maestosi finendo poi in ginocchio per la gioia e l'incredulità. Il tifo era tutto dalla parte dell'erede di Tiger Woods: i due sono simili per il carisma, il tipo di gioco e le emozioni che danno. Certo McIlroy è un n° 1 più umano. Si è messo a nudo quando ha parlato di depressione. È fuggito, invece, dalla storia d'amore con l'ex tennista Wozniacki, lasciata con le partecipazioni per le nozze già inviate. Rory che poi ha sposato Erica, dalla cui unione è nata Poppy.

McIlroy viene da una famiglia di umili origini: papà Gerry lavorava in un pub, mamma Rosie faceva la pulizie. Nel 2004 McIlroy sr puntò 252 euro sulla vittoria dell'allora figlio 15enne al British Open entro dieci anni: aveva già capito tutto.