Le medaglie, i retroscena, i record: tutti i numeri di Milano-Cortina

Se fossimo all’università il risultato dell’esame sarebbe un pieno 30 e lode: le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono state un successo trasversale sia per l’organizzazione ma anche per il bottino guadagnato dai nostri atleti, 30 medaglie, record assoluto per i Giochi invernali. A poche ore dalla conclusione dell’evento. il Cio ha già riconosciuto il lavoro encomiabile del governo e della Fondazione Milano-Cortina per un evento praticamente perfetto sotto tutti i punti di vista.

I “numeri” di Casa Italia

Poco più di due settimane (6-22 febbraio) con l’esperienza di Casa Italia Milano-Cortina 2026, il progetto del Coni che per la prima volta ha aperto le sue porte al pubblico, accogliendo 120mila ospiti nelle sedi dii Milano, Livigno e Cortina d’Ampezzo. Per dare un’idea dell’imponenza dell’evento, sono stati occupati seimila metri quadrati di superfici allestiste, oltre 500 oggetti di design, più di 700 corpi illuminanti, 310 metri quadrati di Led, 60 oggetti olimpici che hanno fatto la storia del Cio, 123 opere d’arte esposte e 86 artisti italiani e internazionali coinvolti.

Il record dell’Italia

È già un’edizione indimenticabile per l’Italia che chiude con 10 medaglie d’oro, 6 d’argento e 14 di bronzo. Siamo dietro soltanto a super potenze con la Norvegia, gli Stati Uniti e praticamente pari con l’Olanda (un argento in meno). Protagonisti in praticamente tutte le discipline.

Il retroscena di Malagò

L'assemblea del Cio “ha tributato una standing ovation” alla Fondazione Milano-Cortina 2026: lo ha dichiarato il presidente del Comitato, Giovanni Malagò. “Si sono alzati tutti in piedi, non mi sembra una cosa banale. Quando le cose vanno bene tutto passa in secondo piano, anche la stanchezza. Per ventotto giorni mi sono vestito come voi, mi sento parte di voi”.

L’orgoglio di Buonfiglio

"È stata un'Olimpiade da 30 e lode. Trenta sono le medaglie e la lode perché ha funzionato tutto. Sono sempre più convinto che abbiamo prodotto un entusiasmo diffuso grazie a un'ottima organizzazione e, soprattutto, grazie alle prestazioni e alle medaglie dei nostri atleti.

È stato un continuo evolversi di entusiasmo, abbiamo mostrato la nostra capacità organizzativa, la nostra capacità di fare sistema sportivo. Se mettiamo insieme i risultati di Parigi 2024 e Milano Cortina 2026 siamo tra i primi quattro Paesi al mondo. Questo non nasce per caso”, ha dichiarato orgoglioso il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio.