Il racconto di Andrea Varnier e Fabio Massimo Saldini | L'evento in diretta

L'evento de il Giornale "100 giorni a Milano Cortina 2026. Il racconto dei Giochi" ha riunito i due uomini che hanno trasformato la vision a Cinque Cerchi in realtà concreta. Sono loro le figure operative che fanno camminare la macchina dei Giochi: Andrea Varnier, Ceo di Fondazione Milano Cortina 2026, un veterano con una vita dedicata ai Giochi, dall’esperienza di Torino 2006 fino a oggi, e Fabio Massimo Saldini, nella duplice veste di Commissario straordinario per i Giochi e Ad di Simico, l'uomo da cui dipendono l'effettiva realizzazione di tutte le infrastrutture Olimpiche e il rigoroso rispetto dei tempi. Con Hoara Borselli dialogano sulla grande macchina operativa dietro i Giochi di Milano Cortina 2026.

" Siamo nella fase in cui diventiamo operativi. Stiamo entrando in possesso di alcuni siti e finalmente mettiamo in pratica quanto pianificato. Ci sono alcune opere che arrivano troppo a ridosso ma stiamo procedendo nei tempi previsti. I Giochi iniziano il 6 febbraio alle ore 20 e saremo pronti ", ha spiegato Varnier iniziando il suo intervento, sottolineando anche che " Questo progetto è partito quando l’Italia è rimasta chiusa per due anni: questo ha avuto un impatto. Per due anni non c’era interesse per organizzare i Giochi: i prezzi aumentati, l’inflazione, le guerre ".

Per quello che è il progetto di mettere insieme città e regioni, ha spiegato Varnier, " è una visione nuova e sostenibile: i Giochi che si adattano ai territori e non viceversa. Un’idea vincente ma perché si è fatta una scelta precisa che però dal punto di vista dell’organizzazione pone degli ostacoli. Siamo pionieri e credo sarà il futuro dei Giochi invernali: dopo di noi saranno in Francia nel 2030 con lo stesso modello. È un modello importante che sperimentiamo per la prima volta, anche per quelle che sono le aspettative dei clienti internazionali, che per i Giochi dovranno fare più strada ".

Saldini ha, invece, aggiunto che " in 19 mesi abbiamo messo mano ai progetti conquistando la fiducia, aprendo i cantieri ed eseguendoli, facendo le varianti in corso d’opera e stiamo iniziando a omologare ". Sono stati poi snocciolati alcuni numeri fondamentali: 3,4 miliardi di investimenti, 51 interventi infrastrutturali, 47 interventi sportivi. Rispondendo alle polemiche sulla pista da bob, ha aggiunto Saldini, " sono arrivato ed era previsto un investimento di 160 milioni e io chiuderà la pista con 31 varianti, nessun costo e 141 milioni in meno di quanto previsto: un miracolo. È la pista più bella del mondo: cosa ne faremo? Faremo una pista da bob. È un’opera sportiva e come tale andrà sostenuta. Io realizzo opere di eredità che sono più profittevoli di quelle sportive ".