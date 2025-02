Milano-Cortina 2026, scatta il countdown: Omega svela il “Countdown Clock” in Duomo

Ascolta ora 00:00 00:00

Domani 6 febbraio scatta il countdown per i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. In qualità di cronometrista ufficiale, Omega ha festeggiato stasera il momento con la speciale celebrazione “One Year To Go” a Milano. Il “Countdown Clock” è stato dato accanto al Duomo di Milano. Simile a una palla di vetro con la neve, il grande orologio scandisce ore, minuti e secondi che mancano alla cerimonia di apertura del 6 febbraio 2026 (Paralimpiadi dal 6 marzo). Raynald Aeschlimann, Presidente e Ceo di Omega, ha detto: “Sentiamo l’attesa che cresce.

I giorni e le ore scorrono, ma quando i Giochi inizieranno i cronometristi sapranno garantire i risultati con precisione e integrità". Presenti all'evento il presidente del Cio Thomas Bach e Giovanni Malagò (n°1 Coni e presidente della Fondazione) .