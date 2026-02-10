Milano-Cortina, le Azzurre dell’hockey cedono nel finale alla Germania e chiudono terze nel girone

L’Italia femminile di hockey chiude con l’amaro in bocca la fase a gironi a Milano-Cortina 2026. Dopo aver strappato il pass per i quarti contro il Giappone, le azzurre allenate da Eric Bouchard perdono 2-1 con la Germania e chiudono così al terzo posto nel Gruppo B, sorpassate proprio dalle tedesche. Risultato che le obbligherà a giocare contro la prima classificata del gruppo A (Stati Uniti o Canada che si affronteranno stasera). In entrambi i casi sarà un match proibitivo.

Prima frazione di gioco equilibrata sul ghiaccio di Rho Fiera. Le tedesche partono col piede sull’acceleratore, mettendo in difficoltà più volte la difesa azzurra. Le ragazze di Bouchard escono alla distanza arrivando vicine al gol con Della Rovere e Fantin.Nel secondo parziale il disco arriva a Caumo che scarica un bolide verso la porta tedesca, Reyes devia il disco e trova il vantaggio. Le azzurre sfiorano il raddoppio con un palo di Fantin. Sembra essere in controllo l’Italia. La tedesca Kluge se ne va via in velocità sul lato sinistro; il suo tracciante viene poi deviato in porta da una deviazione sfortunata di Stocker.A poco più di un minuto dalla fine ancora Kluge punisce le azzurre. La tedesca è troppo più veloce di Fortino, poi di fronte a Durante riesce a piazzare il disco in porta. Resta il rammarico per le tante occasioni non sfruttate nella seconda frazione di gioco, ma c’è anche l’orgoglio di aver giocato ancora una volta alla pari contro una squadra sulla carta più forte.



Le stelle dell’Italia femminile di hockey

L'Hockey femminile in Italia è in crescita e se la distanza con le big mondiali (Canada e Stati Uniti su tutte, ma anche Svizzera, Repubblica Ceca e Svezia) rimane evidente, è comunque nettamente inferiore rispetto anche a solo cinque anni fa. In questo momento è impensabile che l'Italia riesca a giocarsi una medaglia a livello mondiale/olimpico, ma tra qualche anno potrebbe non essere più così un'utopia. Ecco le azzurre che si stanno facendo notare. Tra tutte spicca il grande talento di Matilde Fantin. Classe 2007, tre gol in due partite. Dopo la trafila nelle giovanili nell’Hockey Como e l’esperienza in Svizzera con il Lugano e l’Ambrì Piotta, Matilde ha spiccato il volo verso gli Stati Uniti. Oggi è una delle stelle della Penn State University, dove gioca nel prestigioso campionato NCAA. E a 19 anni ha tutto per imporsi a livello internazionale.

La stella si chiama Kristin Della Rovere. Italo-canadese, classe 2000, a segno già due volte in questa Olimpiade e con un eccellente curriculum nella NCAA. Nata nell'hinterland di Toronto ma con i nonni paterni del Sud Italia Nella stagione 2024/2025 è sbarcata in Europa, più precisamente in Alto Adige con le Eagles Bolzano. Una serie di prestazioni positive le hanno permesso di essere convocata nella Nazionale azzurra. Poi c’è il capitano Nadia Mattivi. Ha solo 26 anni, ma è una veterana della Nazionale Difensore, capitano, leader di questa squadra. Ha vinto e giocato in Svezia, ha vinto e giocato a Boston, ha vinto e giocato nelle Eagles di Bolzano. Infine il portiere Gabriella Durante. Nelle prime due partite aveva giocato Martina Fedel.

Contro il Giappone, è stata titolare Gabriella ed è stata assoluta protagonista del match. Nata in Canada, classe 2001, dal 2024 in Italia e grazie alle origini calabresi, anche in Nazionale. Gioca al Real Torino e ora è pronto a prendersi la scena