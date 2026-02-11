Milano-Cortina, gli Azzurri del curling superano la Svezia al debutto

Debutto vincente per l’Italia del curling nel torneo maschile a Milano-Cortina 2026. Il quartetto italiano formato da Retornaz, Mosaner, Arman, Giovanella supera al debutto la Svezia del fuoriclasse Niklas Edin. Uno scalpo importante, considerando che gli svedesi sono i campioni olimpici in carica. Una vittoria meritata per gli azzurri che iniziano alla grande, sfruttando le incertezze degli svedesi poi hanno il merito di difendere il vantaggio fino alla fine. Prossimo impegno venerdì 13 febbraio contro la Gran Bretagna.

Il primo sasso è degli azzurri (colore giallo) e quindi il martello va al quartetto svedese capitanato da Edin. Giovanella, lead italiano, piazza una guardia alta un po' decentrata. Lo skip svedese tenta la bocciata sulla guardia gialla ma non riesce nell'idea di liberare il centro della casa dai sassi avversari. La carambola permette all’Italia di marcare il primo punto. Tanti errori da una parte e dell’altra lasciano il punteggio invariato nel secondo e nel terzo end. Poi ci pensa Edin a siglare il pareggio con una stone perfetta.

Ancora lo skip svedese si piazza perfettamente al centro del bottone sognando quindi mano rubata, ma Joel gli risponde con una bocciata straordinaria. L'Italia marca 3 punti e vola avanti, con una giocata che spacca la partita. Nel sesto end, stone splendida di Edin che riesce in una bocciata perfetta, spazza la casa e permette alla Svezia di marcare 2 punti. La reazione azzurra è immediata con Retornaz, che firma il +2. Italia avanti 5-3. Adesso gli svedesi sono saliti di tono mentre gli azzurri, fino ad ora perfetti, iniziano a sbagliare qualcosa. All’ottavo end Retornaz fallisce una doppia bocciata, Edin ringrazia e fa 5-5. Il match è in totale equilibrio. Edin tenta la doppia bocciata ma un sasso giallo resta in casa, Retornaz sigla il 7-5. Nell’ultimo end c’è il rischio aggancio ma dopo l’hit-roll azzurro, Edin sigla solo un punto. Gli azzurri battono i campioni olimpici in carica 7-6.

Il torneo maschile a Milano-Cortina

Il curling continua a essere protagonista alle Olimpiadi con l’inizio del torneo maschile. Cambia parte del regolamento rispetto al misto: le formazioni saranno composte da quattro uomini e quattro donne, le partite dureranno dieci end (e non otto), in ogni frazioni ogni squadra ha a disposizione otto stone (due per atleta, contro le sei totali di cui una pre-posizionata del misto). Si rivedrà all’opera Amos Mosaner, il 30enne sarà uno dei punti di riferimento del sodalizio guidato dalla skip Joel Retornaz, completato da Sebastiano Arman e Mattia Giovanella.

Gli uomini hanno inanellato una serie di risultati positivi negli ultimi anni: due bronzi (2021-2022) e un quarto posto (2025) agli Europei e il bronzo ai Mondiali 2024 certificano la qualità del quartetto tricolore, che proverà a battagliare per meritarsi un posto in semifinale. Tra i grandi favoriti spiccano la Svezia di Niklas Edin e Rasmus Wranaa, la Gran Bretagna di Bruce Mouat, la Svizzera di Benoit Schwarz.