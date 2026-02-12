Milano-Cortina, l’Italia è di bronzo nella staffetta mista di slittino

Le soddisfazioni per l’Italia a Milano-Cortina 2026 non sono ancora terminate in questo giovedì. Dopo le storiche imprese realizzate da Federica Brignone e Francesca Lollobrigida arriva la sedicesima medaglia per i colori azzurri. La squadra italiana composta da Verena Hofer, Dominik Fischnaller, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner, Andrea Voetter e Marion Oberhofer conquista il bronzo nella staffetta mista di slittino con il tempo di 3’42’’521.

Oro per la Germania (3’41’’672 e record della pista), argento per l’Austria (3’42’’214). Si tratta della quarta medaglia su cinque gare per l’Italia, che chiude al meglio il cammino olimpico sulla pista Eugenio Monti del Cortina Sliding Centre per lo slittino azzurro, a dimostrazione di una spedizione trionfale. Gli azzurri chiudono al secondo posto il medagliere dello slittino con due ori e due bronzi. Tre ori, un argento e un bronzo per la Germania. Per l’Italia si tratta della seconda miglior spedizione di sempre dopo Lillehammer 1994 con i due ori di Gerda Weissensteiner e del doppio maschile Brugger Huber, l’argento di Raffl Huber e il bronzo di Zoeggeler.

Gli atleti dell’Ucraina si sono inginocchiati all’arrivo, alzando il casco bianco in omaggio al compagno di squadra Heraskevych, squalificato perché non ha rinunciato a indossare il casco con le vittime della guerra. I tempi sono piuttosto alti per le prime squadre a scendere: Romania, Polonia, Cina e Ucraina restano sul 3’46’’ senza scendere a crono vicini al record. La situazione cambia con la prova degli Stati Uniti: 3’42’’776 e prime avvisaglie di medaglia. La Lettonia sfiora il podio in 3’42’’749, ma il primo vero grande capolavoro lo fa l’Austria: record della pista battuto in 3’42’’214 e primato provvisorio.

L’Italia parte per ottava e schiera Verena Hofer, quarta nel singolo femminile, i campioni olimpici Emanuel Rieder-Simon Kainzwaldner nel doppio maschile, Dominik Fischnaller, di bronzo nel singolo maschile, e le campionesse olimpiche Andrea Voetter-Marion Oberhofer nel doppio femminile. La squadra italiana è in vantaggio dopo le prime due prove delle quattro a disposizione, ma poi perde terreno e deve accontentarsi del bronzo in 3’42’’521.Gli azzurri devono attendere l’ultima squadra a scendere, ovvero la Germania, per conoscere il colore della medaglia.

Taubitz, Wendl/Arlt, Langenhan ed Eitberger/Matschina danno spettacolo e sgretolano il record della pista in 3’41’’672. Spodestata l’Austria, che scala di una posizione portando a casa l’argento. Terza piazza invece per l’Italia, che si prende l’ottavo bronzo in assoluto ai Giochi.