Milano-Cortina, l’Italia del curling è di bronzo: battuta la Gran Bretagna nel doppio misto

Arriva subito la seconda medaglia di giornata per l'Italia a Milano-Cortina 2026. La conquistano nel curling Stefania Constantini e Amos Mosaner, che sconfiggono 5-3 la Gran Bretagna (prima nel girone) nella finalina per il 3° posto e fanno propria la medaglia di bronzo. Si tratta di una gioia doppia per Constantini, sul podio nella sua Cortina. Salgono così a 11 le medaglie per l'Italia: due d'oro, due d'argento e sette del metallo meno pregiato.Con short track e curling, l’Italia ha conquistato medaglie in otto discipline differenti, eguagliando il risultato di Pechino 2022.

Smaltita la delusione per la sconfitta in semifinale contro gli Stati Uniti, i due azzurri sono stati più efficaci e lucidi rispetto a Jennifer Dodds e Bruce Mouat, coppia scozzese che, a livello olimpico, gareggia sotto la bandiera della Gran Bretagna. Prima stone per l'Italia, quindi martello ai britannici. Constantini inizia con un buon tiro, Dodds invece gioca un po' in difesa e non è precisissima.Tre sassi perfetti da parte di Mosaner, che con l'ultimo va provvisoriamente a punto e mette la Gran Bretagna un po' alle strette. Dodds gioca un hit-and-roll stupendo e, per questione di millimetri, non marca 2 punti. Dopo due mani si è sull’1-1, con il martello che passa agli azzurri.

Una splendida doppia apre tutta la casa e permette all’Italia di marcare provvisoriamente 2 punti. Si va alla pausa con gli azzurri avanti 3-1. Alla ripresa Stefania gioca un ultimo sasso veramente di gran livello ma la Gran Bretagna ha comunque la possibilità di bocciare e marcare più punti. Dodds brucia però di proposito e non prova la soluzione più difficile. Dopo cinque end siamo 3-2 per l’Italia. Poi Mosaner tenta la tripla ma la battente scappa via e non fa il suo dovere, lasciando due sassi rossi provvisoriamente a punto. Dodds piazza perfettamente l'ultimo sasso della sua mano e costringe Constantini a marcare potenzialmente solo un punto .Stone perfetta della skip italiana, che marca il punto per evitare una mano rubata. Nel settimo end Constantini è perfetta nel giocare il suo ultimo sasso, mentre Dodds è obbligata alla bocciata multipla. La bocciata di Dodds genera un solo punto per la Gran Bretagna. Italia avanti 4-3. Mosaner decide di spazzare via la guardia lasciando il punto scozzese. Dodds e Mouat sono costretti ad arrendersi. L’ultimo colpo spetta a Constantini che chiude 5-3. Esplode la gioia azzurra con l’urlo liberatorio di Amos e l’abbraccio tra i due azzurri.

Emozionanti le dediche dei due azzurri, con Stefania che al termine dell'incontro è corsa subito in tribuna per abbracciare Angela Romei, impegnata nella telecronaca, la compagna esclusa alla vigilia dei Giochi per far posto a Rebecca Mariani, la figlia del direttore tecnico.

, invece,ricordando la recente scomparsa della madre della sua compagna: “Ringrazierò sempre il mio preparatore Andrea Cardone, non solo per l'ottimo lavoro a livello fisico, ma per come mi ha aiutato ad alleggerire gli ultimi mesi”.