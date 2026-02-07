Leggi il settimanale
Milano-Cortina, l’Italia del curling sconfitta dalla Svezia nel doppio misto

Amos Mosaner e Stefania Costantini cedono agli svedesi Isabella e Rasmus Wrana. Ora diventa decisivo il secondo impegno di giornata contro la Norvegia

Seconda sconfitta per l’Italia del curling nel torneo di doppio misto in corso di svolgimento alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Dopo aver perso l’imbattibilità che che durava da 23 partite, cedendo in maniera nitida contro il Canada giovedì sera, oggi pomeriggio Amos Mosaner e Stefania Costantini hanno perso contro la Svezia con il punteggio di 9-4 sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo.

Brutta battuta d’arresto per i campioni Olimpici di Pechino 2022 e Campioni del Mondo in carica, che hanno disputato una delle partite meno convincenti della prima parte dei Giochi, commettendo diversi errori e risultando discontinui contro i fratelli Isabella e Rasmus Wrana. Decisivi per il risultato finale i due punti subiti nel secondo end, la mano strappata nel terzo parziale e i tre punti incassati nella quinta frazione hanno inciso sul risultato. Ora l’Italia condivide il quinto posto con il Canada a quota tre vittorie ottenute in cinque partite disputate e si trova alle spalle dell’imbattuta Gran Bretagna (7-0, già in semifinale), degli USA (4-1) e della Svezia (4-3).

Soltanto le prime quattro classificate si qualificheranno alle semifinali, la lotta per l’accesso alla fase a eliminazione diretta è più viva che mai e la partita di stasera (ore 19.05) contro la Norvegia avrà un peso specifico enorme per restare concretamente in lotta per l’ammissione alla zona medaglie.

