Milano-Cortina, l’Italia del curling sconfitta dalla Svezia nel doppio misto

Seconda sconfitta per l’Italia del curling nel torneo di doppio misto in corso di svolgimento alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Dopo aver perso l’imbattibilità che che durava da 23 partite, cedendo in maniera nitida contro il Canada giovedì sera, oggi pomeriggio Amos Mosaner e Stefania Costantini hanno perso contro la Svezia con il punteggio di 9-4 sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo.

Brutta battuta d’arresto per i campioni Olimpici di Pechino 2022 e Campioni del Mondo in carica, che hanno disputato una delle partite meno convincenti della prima parte dei Giochi, commettendo diversi errori e risultando discontinui contro i fratelli Isabella e Rasmus Wrana. Decisivi per il risultato finale i due punti subiti nel secondo end, la mano strappata nel terzo parziale e i tre punti incassati nella quinta frazione hanno inciso sul risultato. Ora l’Italia condivide il quinto posto con il Canada a quota tre vittorie ottenute in cinque partite disputate e si trova alle spalle dell’imbattuta Gran Bretagna (7-0, già in semifinale), degli USA (4-1) e della Svezia (4-3).

Soltanto le prime quattro classificate si qualificheranno alle semifinali, la lotta per l’accesso alla fase a eliminazione diretta è più viva che mai e la partita di stasera (ore 19.05) contro la Norvegia avrà un peso specifico enorme per restare concretamente in lotta per l’ammissione alla zona medaglie.