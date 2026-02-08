Milano-Cortina, Riccardo Lorello è bronzo nello speed skating

Continua la domenica magica dell'Italia, che conquista la quarta medaglia odierna, settima totale, ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Questa volta gli azzurri esultano per il pattinaggio di velocità e per i 5000 metri di Riccardo Lorello, che si regala una grande medaglia a sorpresa nella sua Rho: è medaglia di bronzo, dopo una grandissima prestazione. Partito dalla terza batteria e senza i favori del pronostico, l'azzurro domina la sua serie e rischia di battere il record olimpico. Il suo primato col tempo di 6.09.22 resiste anche al tentativo d'assalto del compagno Davide Ghiotto (6.09.57). Lorello resiste fino alla nona batteria, da dove arriva il norvegese Sander Eitrem. Quest'ultimo fa la differenza negli ultimi mille metri e si regala un oro strepitoso col crono di 6.03.95, nuovo record olimpico. L'argento va al ceco Metodej Jilek (+2.53), mentre Lorello riesce a resistere e conquistare il bronzo (+5.27). Sia il canadese Bloemen che il francese Loubineaud, infatti, terminano alle spalle sue e di Ghiotto. Quest'ultimo è quarto (+5.62). L'Italia sale così a quota 7 podi: un oro, due argenti e quattro bronzi.

Chi è Riccardo Lorello

Nato e cresciuto a Rho si è goduto i suoi Giochi di casa fino in fondo, andando ben oltre ogni aspettativa. Dopo aver conquistato in stagione l’argento nei 5 km agli Europei su singole distanze, il lombardo ha confermato una crescita costante, regalandosi una medaglia olimpica che richiama alla memoria l’impresa di Enrico Fabris a Torino 2006.

I pattini li ha messi ai piedi per la prima volta da bambino e prima ancora di scendere in pista, guardava sfrecciare il padre. Figlio d'arte - il padre è un ex atleta - inizia a muovere i primi passi presto nel mondo dei pattini a rotelle che indossa dai 6 ai 19 anni. All'interno della Nazionale, con cui inizia a fare le prime esperienze tra Campionati Italiani, Mondiali juniores e Coppa del Mondo. Tra il 2024 e il 2025 la sua prima rassegna iridata nell'ambito senior in Norvegia: conquista la sesta posizione sui 5.000 metri, distanza in cui nel gennaio 2026 vince l'argento agli Europei. Riccardo Lorello è diventato il secondo pattinatore italiano dopo Davide Ghiotto a infrangere la barriera dei 12 minuti e 50 secondi nei 10.000 metri. A dicembre, a Heerenveen, teatro della terza tappa della Coppa del Mondo di speed-skating, ha fatto segnare un tempo di 12:46.

93, con una grande prestazione a un giorno di distanza dopo il giorno del compleanno.Oltre al ghiaccio e ai pattini è appassionato di velocità e di moto e il suo idolo è Valentino Rossi. Prima di ogni gara, per stemperare la tensione ascolta musica.